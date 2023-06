Es ist immer das Gleiche: Die Abzocke mit den falschen Pannenhelfern im Urlaub funktioniert leider jedes Jahr wieder - wie viele andere Tricks auch. Einige Maschen sind jedoch neu. Wer da die Situation gut einschätzen kann, muss nicht damit rechnen, in den Ferien wegen gestohlener Wertsachen lange bei der Polizei zu sitzen oder gar die Botschaft aufsuchen zu müssen. Das mit dem Pannentrick geht ungefähr so: Ein brennendes Taschentuch unterm Auto oder ein Wagen, der schräg an der Straße steht - wer da schon mal helfend eingegriffen hat, musste hinterher womöglich feststellen, dass Kamera, CD-Player und andere Dinge fehlten. Und zwar im eigenen Auto, das man rasch verlassen hat, um zu helfen. Da ist manchmal - vor allem in südosteuropäischen Ländern - auch die Begegnung mit Polizisten nicht viel wert. Denn die sind hin und wieder nicht echt, etwa bei fingierten Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn. Die Reisenden werden angehalten und aufgefordert, sofort ein Bußgeld zu bezahlen.

Tipp vom ADAC: Manchmal reicht es schon, nach dem Dienstausweis zu fragen, um den Betrüger in die Flucht zu schlagen. Wenn nicht, heißt es wohl oder übel zu blechen. Für den Moment ist das sicherer, als sein Bares mit dem Leben zu verteidigen, und die Beträge sind mit 30 oder 40 Euro in der Regel zu verschmerzen. Wer sich das Nummernschild merkt, der kann dann bei der nächsten Polizeidienststelle immer noch Anzeige erstatten.

Wertsachen besser am Körper tragen

Etwas komplizierter ist es bei vermeintlichen Drogenkontrollen. Dabei durchwühlen die „Polizisten“ das Gepäck, und da hilft nur eins: zu versuchen, alle Wertsachen vor der Wagendurchsuchung an sich zu nehmen. Überhaupt trägt man die Wertsachen besser am Körper, etwa im Brustbeutel oder Geldgürtel. Denn auch wer zu Fuß unterwegs ist, der kann rasch Opfer von Motorraddieben werden, die während der Fahrt die Taschen einfach mitreißen. Auch hier gilt: Auf keinen Fall festhalten. Im ungünstigsten Fall wird man so lange mitgeschleift, bis ein Riemen reißt. Besonders dreiste und geschickte Motorraddiebe sind zu zweit unterwegs: Der erste rammt den Rückspiegel des Wagens, sodass er nach außen kippt. Wer dann aus dem Fenster greift, um ihn wieder in Position zu bringen, muss damit rechnen, dass ein zweiter im Fahren die Armbanduhr klaut.

Autospiegel-Trick und Betrug an Tankstellen

Apropos Rückspiegel: Die sind auch 2023 sehr beliebt, vor allem an der Adria. Man wird von einem Auto überholt, es knallt, man wird eingeholt - angeblich hat man den Spiegel des anderen Wagens gestreift. Wer will wegen einer solchen Lappalie schon die Polizei holen? Sollte man aber. Denn sie kennt diese Masche auch schon und wird vermutlich zugunsten des Urlaubers eingreifen. Im besten Fall ziehen die Betrüger Leine. Auch an Tankstellen ist man vor Betrug nicht sicher: Mitunter ist der Tankwart selbst so dreist und bucht von der Kreditkarte einen höheren Betrag ab als der tatsächlich getankte. Andere unverfrorene Kollegen tauschen freundlich Wischerblätter und anderen Kleinkram aus und verlangen dann horrende Summen für Ersatzteile. Oder man bezahlt ahnungslos seinen Tankbetrag, während sich draußen Ganoven an Autoreifen oder Auspuff zu schaffen machen. Das Ergebnis: Ein paar Kilometer weiter ist eine Zwangspause nötig, und die freundlichen Helfer, die sofort zur Stelle sind, haben es vor allem auf die Wertsachen im Wagen abgesehen. Wer nicht mit dem eigenen Auto unterwegs ist, sondern sich im Urlaubsland eins mietet, der sollte ebenfalls ganz genau hinsehen: Kleine Firmen vor Ort bieten Super-Sparpreise an; die Extrakosten im Kleingedruckten übersteigen dann oft den Mietpreis renommierter Firmen, bei denen man von Zuhause aus bequem und abgesichert hätte buchen können.

Vorsicht bei der individuellen Urlaubsbuchung von Unterkünften

Individualurlauber, die sich ihre Unterkunft vor Ort suchen, verlassen sich am besten auf Reiseführer oder Tourismusämter, sofern vorhanden. Die Empfehlungen Unbekannter, die sich an Bahnhöfen oder vor Flughäfen aufdrängen, entpuppen sich meist als unbewohnbare Zimmer zu überhöhten Preisen. Beim Thema Unterkunft warten zudem immer wieder Makler von Ferienanlagen mit Time-Sharing-Angeboten auf. Sie versprechen: Für einen Beitrag X plus Steuer plus Gebühren wird man Anteilseigner und kann zu festgelegten Zeiträumen immer wieder kommen und seine Wohnung auch gegen andere Wohnungen tauschen. Mittlerweile kommt man angeblich sogar über ein Rubbellos zur Ferienwohnung. Man erhält ein Los, gewinnt und schon steht eine Führung durch eine schöne Ferienwohnanlage auf dem Programm - beziehungsweise über eine Baustelle. Laut Europäischem Verbraucherzentrum sind nach aufgedrängtem Abschluss Beiträge zwischen 1000 und 5000 Euro üblich. Der Haken: Dass die Clubanlage nie gebaut wird, wird einem erst nach und nach klar, und dann ist es zu spät. Oder die Verträge weisen eine andere Vertragsdauer und Leistungen aus, als besprochen wurde. Die Betrüger haben das Geld vom Konto geräumt und fangen mit neuen Kunden und neuen Konten wieder von vorn an. In Sachen Time-Sharing sollte man nur auf seriöse Unternehmen setzen, Verbraucherzentren geben dazu Auskunft. Und: Unterschreiben Sie nie etwas unter Zeitdruck.

Mehr Informationen: Sicherheitstipps im Überblick größer als Größer als Zeichen Ablenkungsmanöver: stets achtsam bleiben Bargeld: nur wenig mitnehmen Besonders günstige oder besonders teure Preise: vor Buchungen, Käufen oder Bestellungen immer aufmerksam/misstrauisch sein Geldautomaten: PIN nur verdeckt eingeben, möglichst andere Karte zum Türöffnen benutzen Getränke: nie unbeaufsichtigt lassen Kreditkarten: nie aus der Hand geben und bei Verdacht auf Betrug am besten sperren lassen - unter der Servicenummer 0049/116116 Online-Banking- und Online-Shopping: möglichst im Urlaub darauf verzichten oder Smartphone/PC/ Laptop ausreichend schützen Restaurants, Cafés, Lokale: Preise und das Kleingedruckte genau prüfen Verträge: nichts unter Zeitdruck unterschreiben Wertsachen: immer am Körper tragen und keine im Auto zurücklassen

Auf Taschendiebe und überhöhte Preise für Touristen achten

Achtung, Diebe! Oft sind bettelarme Kinder mit dem Auftrag unterwegs, bei Fremden abzusahnen. Sie lenken ab durch Pappschilder, die es zu lesen gilt, oder durch Kleinkram, den sie anbieten. Dabei sind sie bereits geschickte Taschendiebe. Auch der Besuch eines Clubs oder einer Bar kann mit einer Pleite enden. Nicht selten sind Urlauber ohne Papiere, Geld und Schmuck in einem Hinterhof aufgewacht, weil jemand K.o.-Tropfen ins Bier oder in den Cocktail gemischt hatte. Hier lauert die Abzocke! Harmlos, aber ärgerlich, ist da die Sache mit den unterschiedlichen Preisen: „Farang have money too much“, hörte ein Thailandurlauber, der eine Kassiererin darauf ansprach, warum er fünf Mal mehr für den Eintritt bezahlen müsse als ein Einheimischer. Überall dort, wo Eintritts- oder Menüpreise überteuert erscheinen, lohnt sich ein zweiter Blick auf eine etwaige Preisliste für Einheimische. Mit einem freundlichen Hinweis hat sich das Problem dann oft erledigt.

Bei Online-Aktivitäten wichtige Daten und Karten schützen

Warnung vor Online-Diebstahl! Wichtige E-Mails abrufen, Kontostand prüfen, das Rückflugticket buchen - dank Wlan, Laptop und Internet-Café ist das alles einfach geworden. Doch gerade darin liegt die Tücke: Fremde Computer sind oft nicht ausreichend mit Firewalls und Virenschutz gesichert - oder noch schlimmer: Es befindet sich bereits ein Spionageprogramm auf dem Rechner, das Passwörter, Konto- und Kreditkarten der Nutzers ausspäht. Also: Online-Banking und Online-Shopping am besten vermeiden, am Ende den Verlauf und Cookies löschen und sich abmelden. Der eigene Computer sollte unbedingt mit einer Firewall und Antivirenschutz gesichert sein. Sicher dran ist, wer seine Daten verschlüsselt und vor Urlaubsbeginn alles noch einmal eigens sichert.

Vor Restaurantbesuchen gut informieren

Neuerdings kann auch ein Restaurantbesuch das Urlaubsbudget sprengen: Wer die Informationen zur Servicegebühr überliest - zum Beispiel zur Änderung der Beilage -, sich über fehlende Preise nicht wundert, dem bleibt nichts weiter übrig, als eine Rechnung von mitunter gar mehreren hundert Euro zu begleichen - selbst wenn es nur zwei Mal Pasta und zwei Glas Wein waren. Der Kellner bietet einen Aperitif an? Gern - aber erst, wenn der Preis genannt wurde. In Spanien und Portugal rät der ADAC einen Eintrag ins Beschwerdebuch. Dies wird von Behörden kontrolliert. Und in Italien ist die Marktpolizei zuständig, die Polizia annonaria. Wer sich vor der Restaurantwahl online über diverse Bewertungsportale über das Lokal informiert, liegt in aller Regel richtig.