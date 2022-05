ARCHIV - Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul Förderung Senat: Kultur und Tourismus mit acht Millionen Euro fördern Von dpa | 31.05.2022, 14:34 Uhr

Hamburgs rot-grüner Senat will den Tourismus und die Kultur letztmalig aus Corona-Mitteln mit noch einmal acht Millionen Euro fördern. Das Geld fließe je zur Hälfte in den Kultur- und in den Tourismusbereich, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag nach einer Senatssitzung.