Finanztest Sehr gute Reisekrankenversicherung für unter acht Euro Von dpa | 20.09.2023, 05:15 Uhr | Update vor 1 Std. Liegen am Strand Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn up-down up-down

Wer außerhalb von Deutschland Urlaub machen will, sollte so eine Police unbedingt abschließen. Eine Untersuchung zeigt: An tauglichen und zugleich günstigen Tarifen mangelt es nicht.