Die Milch für meinen Weichkäse kommt von Weiden auf der Schattenseite. Dort wachsen mehr Kräuter, auf der Sonnenseite hat’s mehr Gräser“, sagt Willi Schmid und packt dabei routiniert Käselaibe und -stücke in das glatte Käsepapier. Chefarztbehandlung könnte man sagen, denn der gelernte Bauer, der heute im schmucken Städtchen Lichtensteig zusammen mit seiner Frau die „Städtlichäsi“ betreibt, gilt mehr oder weniger ausgesprochen als der Star unter den knapp 30 Käsern, die im 40 Kilometer langen Talzug zwischen Bazenheid und Wildhaus aktuell rund 200 verschiedene Käsesorten produzieren. Diese „Quote“ macht das Toggenburg europaweit zum Maßstab der Käsedinge, selbst große Käseregionen aus den Nachbarländern Österreich und Italien sehen da nur die Rücklichter.

Seit der Freigabe der bis dahin staatlich reglementierten Käseproduktion von Appenzeller, Greyerzer und Co. im Jahr 1997 haben bis heute rund neue 1.000 Käsesorten in der Schweiz den Weg in die Käsetheken des Landes gefunden – das Gros im Toggenburg. Mit ungewöhnlichen Kreationen wie „Weiser Büffel“, dem kräutigen „Rosali“ oder dem „Hölzig Schaf“ hat sich beispielsweise Schmid bei den Bewohnern der ostschweizerischen Region wie bei internationalen Käsesommeliers einen Namen gemacht, sein Blauschimmelkäse „Blue Jersey“ wurde sogar als World’s best Jersey Cheese prämiert.

Als Erster die Tür aus dem Talzug nach Übersee aufgestoßen aber hat Walter Räss, der im kleinen Weiler Tufertschwil oberhalb von Lütisburg eine Familienkäserei in zweiter Generation betreibt. Wer hier oben mit Blick auf Säntis und Churfirsten durch die summenden Bergwiesen wandert und auf dem Rückweg an der Käserei klingelt, um eine Köstlichkeit direkt vom Erzeuger zu erstehen, wird sich nicht im Traum vorstellen können, dass vom „Chällerhocker“ in einem Käselager unten im Tal rund 18.000 Laibe ihrer endgültigen Reifung entgegenliegen.

Für Käsefans: In diesem Käselager reifen rund 18.000 Laibe.

Auch wenn Räss seinem Heimatdorf mit dem „Tufertschwiler“ noch eine zweite Referenz erweist: Der Chällerhocker ist im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht der Käserei geworden, selbst in den USA und Kanada ist man süchtig nach dem Hartkäse, für dessen Herstellung gerade mal zehn ausgesuchte Bauern der Region die Milch ihrer Tiere anliefern.

Gegensätzlicher könnten das Leben und die Milchprodukte von der Holder Alp, die Vera Soller im Nebenerwerb betreibt, nicht sein – doch ihre Liebe für das Käsen und zu Menschen und Natur der Region eint sie mit den „Großen“. Nach zwanzig Jahren Schultätigkeit hatte die Lehrerin einen Bildungsurlaub genutzt, um das Käsen zu lernen. Heute fährt sie mehrmals in der Woche aus ihrem Wohnort Alt St. Johann auf die Alp hinauf, wo sie in einem gerade mal 160 Liter fassenden Kessel Bergkäse und Mutschlis, kleine halbharte Vollfettkäse, aus der Milch der wenigen Kühe produziert, die gleich hinter dem Stall weiden.

„Das alles ist schon aufwändig und auch anstrengend, aber wir haben Haus und Technik nach sechzig Jahren Stillstand wieder funktionsfähig gemacht, denn das Käsen gehört einfach hierher“, lacht die Mittvierzigerin. Ihre kleine Produktion, zu der auch frischer Joghurt gehört, findet unten im „Bödelilädeli“ von Unterwasser rund um die Uhr reißenden Absatz, frischer, näher und zugänglicher geht es nicht.

Welche Vielfalt und Kraft hinter der Käsewirtschaft des Toggenburg steckt, vermittelt der Interessenverband Chääswelt, dem fast alle Käsereien und viele andere Lebensmittelproduzenten der Region angehören. Zum Angebot nicht nur für Käsefans gehören zum Beispiel Themenwanderungen und ein FoodTrail, Besichtigungen von Käsereien und Lagern, Back- und Braukurse, Märkte, „Culinarische Entspannungsangebote“ oder Käsedegustation mit Naturjodelschnupperkurs. Ein 24 Stunden-Shop im Zentrum Lichtensteigs bietet jede Menge frische Köstlichkeiten – selbst dann, wenn der große Jieper in der Nacht kommt.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Reisen: www.swiss.com; www.sbb.ch; www.bahn.de Wohnen: Berghotel Alp Sellamatt: www.sellamatt.ch - Ein handfestes und preiswertes Alphotel mit Sessellift. Hotel Rössli: www.roessli-tufertschwil.ch - Der Platzhirsch vor Ort, modern umgestaltet, noch immer preiswert Käse: Chääswelt Toggenburg: www.chaeswelt.ch; Städtlichäsi Lichtensteig: www.willischmid.ch; Käserei Tufertschwil: www.chaellerhocker.ch Sehenswürdigkeiten: www.MySwitzerland.com; www.toggenburg.swiss; www.chaeserrugg.ch

Die Bergwelt des Toggenburgs – nur eine Stunde Autofahrt von Konstanz und Zürich entfernt – erinnert an eine vollkommene Modellbahn, sattgrüne Matten und dichte Wälder verkleiden wie mit dem Weichzeichner gestaltet die bis zu 1.000 Meter hohe Vorgebirgslandschaft; unzählige Einzelgehöfte leuchten als bunte Sprenkel in diesem sattgrünen Auf und Ab.

Unzählige, typisch schweizerisch gut markierte Wanderwege erschließen das harmonieberauschte Ensemble. Mächtige Raumteiler dieser Kulisse sind der mächtige Säntis und die sieben gezackten Gipfel der Churfirsten. Vom 2.300 Meter hohen Chäserrugg, der durch eine Bergbahn-Kombi mit dem Tal verbunden ist, bietet sich eine grandiose Aussicht auf das Rheintal, auf Boden- und Walensee und natürlich auf die ganze Kette der Tiroler, Glarner und Berner Alpen. Zweiter Gipfelstar ist ein neues Gipfelhaus aus der Feder von Herzog & de Meuron, denen Hamburg die Elbphilharmonie verdankt. Ganz aus Holz gebaut ist das neue Wahrzeichen auf dem „Käserrücken“ einfach eine große Freude: Modernes Bauen für ein großes Bergerlebnis im 21. Jahrhundert geht auch ohne Eitelkeit.