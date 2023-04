Ein perfekter Tag beginnt am frühen Morgen mit einem Espresso und einem süßen Cornetto, wenn es noch ruhig ist unter Julias berühmten Balkon, wenn die Händler auf der Piazza del Erbe noch ihre Waren richten und die Edelboutiquen in der Via Manzzini noch geschlossen sind. Man sollte sich treiben lassen, langsam durch die malerische Altstadt schlendern, die barocke Architektur genießen oder sich ein schattiges Plätzchen am Ufer der Etsch suchen und einfach mal nichts tun. Für alle, die sicher sein wollen, dass sie fast alle Höhepunkte in Verona gesehen haben, hier die schönsten Sehenswürdigkeiten:

Die berühmte Arena di Verona

Rechtzeitig geplant werden sollte allerdings der Besuch in der Arena di Verona, in der von Mitte Juni bis Ende September hauptsächlich Klassisches angesagt ist und die verschiedensten Opern von Aida über Carmen bis Tosca und final die Opernfestspiele in einzigartiger Atmosphäre präsentiert werden. Vorher überlegen sollten sich Opernfreunde, die es schon sind oder noch werden wollen, in welchem Rahmen sie den Abend verbringen wollen. Auf den preiswerten Plätzen (ab 60 Euro) ist Freizeitkleidung angesagt, während im Innenraum typisch italienische Eleganz dominiert. Für einen Platz im Bereich Poltronissima werden dafür allerdings mehr als 300 Euro fällig. Gut sehen kann man von allen Plätzen. Ob schick, schrill oder im Wanderlook, nach der Oper sollte man sich einen Platz auf der Piazza Bra sichern oder ums Eck in der kleinen Bar draußen ein Gläschen Wein oder den typischen Spritz kosten.

Das römische Amphitheater garantiert aber nicht nur beste Unterhaltung, sondern ist gleichzeitig auch das bekannteste Monument von Verona. Die Arena vereint fast zwanzig Jahrhunderte der lokalen Geschichte und ist im Laufe der Zeit zum eigentlichen Symbol der Stadt geworden. Ihr Kultstatus hat älteste Ursprünge, die bis in die Epoche des Karolingerhumanismus zurückreichen. Die Veroneser sind stolz auf dieses Amphitheater und den Ruhm, den es zu allen Zeiten hatte. Im Jahre 1913 wird die Arena als das entdeckt, was sie heute ist: das erste echte und wichtigste Freilufttheater der Welt für Opernfestspiele. Die Stufen des Amphitheaters bestehen alle aus Veroneser Marmor. Aber nicht nur das Bauwerk als solches ist beeindruckend, sondern auch die Akustik, die insgesamt bis zu 22.000 Zuschauer miterleben können.

Die Arena di Verona ist ein römische Amphitheater. Sie garantiert nicht nur beste Unterhaltung, sondern ist gleichzeitig auch das bekannteste Monument der Stadt. Foto: Rui Alves/Unsplash

Tolle Aussicht

Der Torre dei Lamberti überragt mit 84 Metern Höhe als eines der höchsten Gebäude der Stadt seine Umgebung deutlich. Der Turm steht direkt im Zentrum der Altstadt an der westlichen Ecke eines Häuserblocks an der Piazza delle Erbe. Mit der Konstruktion des ehemaligen Gemeindeturmes begann man im Jahre 1172. Heutzutage ist der Turm eine beliebte Touristenattraktion. Mit einem Lift oder über 368 Stufen gelangt man zu einer Aussichtsplattform, von der man einen weiten Blick über Verona hat.

Architektonische Collage

Die Piazza del Erbe wurde bei einer Umfrage der wichtigsten internationalen Zeitungen zum „schönsten Platz der Welt“ gekürt und ist der älteste Platz in Verona, seit Jahrhunderten Dreh- und Angelpunkt des sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Lebens der Stadt. Paläste, Türme, Statuen und architektonischen Elemente aus verschiedenen Epochen und Stilen bilden eine einzigartige architektonische Collage. Erbaut wurde der Platz aus Überresten des antiken römischen Forums, das ein Kapitol, Tempel und Bäder umfasste, verbunden durch eine Arkade, die zahlreiche Geschäfte beherbergte. In den vielen Bars und Clubs, die den Platz umgeben, trifft man sich ab Sonnenuntergang zum Aperitif mit Spritz, dem Getränk, das übrigens in Venetien geboren wurde. Tagsüber verkaufen die Markthändler hier Obst, Gemüse und natürlich alle möglichen Souvenirs.

In der Casa di Giuletta soll der Legende nach die Familie Capulet gelebt haben. Foto: Maksym Harbar/Unsplash

Der berühmte Balkon

Natürlich muss man auch den berühmten Balkon gesehen haben. In der Casa die Giulette sollen sich die dramatischen Ereignisse abgespielt haben sollen, die William Shakespeare in seiner Tragödie „Romeo und Julia“ aus dem 16. Jahrhundert verewigte. Die Casa di Giuletta war ursprünglich ein Stallgebäude. Lange befand sich das im Scaliger-Stil gestaltete Haus im Besitz der Familie Dal Cappello, Anfang des 20. Jahrhundert wurde es dann von der Stadt Verona erworben. Antonio Avena, der ehemalige Direktor der Museen von Verona, ließ das Haus in den 1920er Jahren umfangreich umbauen. Besucher können in dem mittelalterlich anmutenden Wohnhaus heute unter anderem den Hauptsaal und das Herrenzimmer bewundern. An der Casa die Giuletta erinnert auch noch ein Bildnis an den Dichter William Shakespeare, dem der Ort seine weltweite Berühmtheit verdankt.

20 Jahre Bauzeit

Eingebettet an der Krümmung des Flusses Etsch, liegt der Domkomplex von Verona. Zu ihm zählen die Kathedrale „Santa Maria Matricolare“ oder „Santa Maria Assunta“ , die Kirche „Santa Elena“, die Kirche „Giovanni en Fonte „, der Kreuzgang der Kanoniker und der Bischofspalast. Der Domkomplex wurde auf den Überresten römischer Villen und zwei frühchristlicher Basiliken aus dem 8. Jahrhundert errichtet. Dies kann man heute noch an großflächigen Mosaikböden an der Kirche „Santa Elena“ erkennen. Im Jahr 1147 wurde Verona von einem schweren Erdbeben heimgesucht und viele Gebäude, darunter auch die Kathedrale, wurden nahezu zerstört. In einer 20- jährigen Bauzeit wurde die Kathedrale wieder aufgebaut und die beiden kleineren Kirchen „Santa Elena“ und „Giovanni en Fonte“ wurden dem heutigen Erscheinungsbild hinzugefügt.

Der „riesige“ Platz

Die Piazza Bra ist der größte Platz in Verona und einer der größten in ganz Italien. Sein Name leitet sich von „braida“ ab, was in der Sprache der Lombarden soviel wie „riesig“ bedeutete. Zur Zeit der Römer war das Gelände der heutigen Piazza noch weit vom Stadtzentrum entfernt. Es lag sogar außerhalb der Stadtmauer. Dies änderte sich erst, nachdem die Arena fertiggestellt worden war. Und es dauerte noch einmal ein paar Jahrhunderte, bis sie zu einem der wichtigsten Plätze der Stadt wurde. Die Hauptbauphase der Gebäude, die an der Piazza stehen, begann in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit dem Bau des Palazzo degli Honorij. Wohlhabende Veroneser lebten in diesem Palast und so wurde die Piazza schnell zu einem Treffpunkt der edlen und reichen Bürger der Stadt und heute zum Treffpunkt von Touristen aus vielen Ländern der Welt.

Die Piazza Bra ist der größte Platz in Verona. Foto: Rui Alves/Unsplash

Bogenbrücke über die Etsch

Die Brücke Ponte Pietra ist eine römische Bogenbrücke über der Etsch. Der Name der um 100 v. Chr. gebauten Brücke lautete in der Antike „Pons marmoreus“ (Marmorbrücke). Die Brücke wurde mehrere Male von Hochwassern zerstört und am 24. April 1945 wurden während des Zweiten Weltkriegs von sich zurückziehenden deutschen Truppen vier der Bögen und ein Teil der Pfeiler größtenteils gesprengt, 1957 bis 1959 mit Originalmaterial und mit den aus dem Fluss geborgenen Originalblöcken wieder aufgebaut. Sie besteht deshalb aus Elementen der Römerzeit, der Scaligerepoche und der Zugehörigkeit zu Venedig.

Burg mit Aussicht

Castel San Pietro wurde 1398 vom Oberhaupt der Visconti-Familie Giangaleazzo Visconti geplant und erbaut. Die Visconti-Familie hatte 1387 nach langem politischen Tauziehen die Regierung in Verona von den Scaligieri übernommen und die Burg San Pietro diente ihnen als Prestigeobjekt. Der Weg zur Burg San Pietro beginnt in der Gasse Scalinata Castel San Pietro, die gegenüber der Brücke Ponte Pietra liegt. Der Aufstieg führt über eine Treppe mit 370 Stufen und dauert geschätzte 20 Minuten. Die Terrasse der Burg San Pietro bietet eine fast 360 Grad Aussicht auf Verona und von der Rückseite der Terrasse aus kann man die mittelalterliche Stadtmauer Veronas sowie deren Verlauf sehen.

Vom Schlammfeld zur Prachtstraße

Kaum zu glauben, aber die Via Mazzini – die direkte Verbindung zwischen Piazza Bra und der Piazza Erbedar – war im 19. Jahrhundert zuweilen ein Schlammfeld, gesäumt von Baracken und Lagerhallen. Erst als 1818 beschlossen wurde ,die Straße mit Marmor zu pflastern und zu befestigen, wurde sie zur Prachtstraße und zur größten Fußgängerzone Veronas. Heute kann man hier so ziemlich alles kaufen. Edelmarken, aber auch die in deutschen Fußgängerzonen beliebten Marken werden hier angeboten. Wer mag, der kann hier auch sein Outfit für den abendlichen Opernbesuch zusammenstellen.

Mit Seilbahn hoch hinaus

Weniger als eine Minute braucht man mit der Seilbahn vom Herzen Veronas zum Castel San Petro. Der Aussichtspunkt Colle San Pietro bietet seinen Besuchern einen der beeindruckendsten und romantischsten Ausblicke auf die Stadt. Von der Panoramaterrasse kann man die Etsch unter der Ponte Pietra hindurchfließen sehen und das historische Zentrum mit seinen Glockentürmen und Architekturdenkmälern aus allen Epochen bewundern. Die Funicolare ist auch der ideale Ausgangspunkt für einen Spaziergang auf zahlreichen Pfaden durch das Grün und die Stille der Hügel rund um Verona. Der Schrägaufzug steht Besuchern ganzjährig zur Verfügung, um auf den Hügel und wieder zurück zu gelangen. Während tagsüber die Funicolare ein Transportmittel ist, um einfach nach oben auf den Colle San Pietro zu gelangen, befördert sie abends ihre Fahrgäste zur Panoramaterrasse, welche dann zu einem exklusiven Ort für öffentliche und private Veranstaltungen wird.