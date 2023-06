Sardiniens Ostküste Foto: Florian Sanktjohanser/dpa-tmn up-down up-down Ausgezeichnet Sardinien hat die schönsten Strände Italiens Von dpa | 16.06.2023, 17:19 Uhr

Wer in Italien Badeurlaub macht, findet auf der Mittelmeerinsel besonders viele tolle Strände. Doch auch in der Toskana und weiter nördlich gibt es ausgezeichnete Badestellen an Küsten und Seen.