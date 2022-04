Strandkörbe FOTO: Hauke-Christian Dittrich Tourismus Saisonstart: Erste Strandkörbe stehen an der Ostseeküste Von dpa | 13.04.2022, 06:52 Uhr | Update vor 47 Min.

An der Küste im Nordosten haben die ersten Vermieter ihre Strandkörbe nach draußen gestellt und damit die Saison eröffnet. „Wir sind gerade dabei, die Strandkörbe rauszufahren“, sagte Franziska Treichel von der „Strandoase“ in Warnemünde am Dienstag. Bis Ostern sollten dann alle ihre 300 Strandkörbe an der Ostsee stehen. In Warnemünde gibt es laut Treichel insgesamt 17 Strandkorbvermieter. Der Saison blickt sie optimistisch entgegen: „Wir hoffen auf viel Sonne und wenig Wind.“