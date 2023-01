Staugefahr Foto: dpa-infografik/dpa-tmn up-down up-down Geduld gefragt Rückreisende bringen Staus auf die Autobahnen Von dpa | 05.01.2023, 05:03 Uhr

Auch der schönste Urlaub geht einmal vorbei. So werden am kommenden Wochenende viele Rückreisende auf den Autobahnen erwartet - an welchen Tagen wird es besonders voll?