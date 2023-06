Weißspitzen-Hochseehai im Roten Meer vor Ägypten. Foto: imago-images/imagebroker up-down up-down In Ägypten Mann stirbt nach Hai-Angriff in Touristen-Hochburg Hurghada Von Alexander Barklage | 08.06.2023, 21:28 Uhr

In der Touristen-Hochburg Hurghada am Roten Meer in Ägypten ist ein Mann von einem Hai angegriffen worden und gestorben. Die Ursache für den Angriff ist noch unklar.