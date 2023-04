Von Mitte Mai bis Anfang September sorgt Roland Kaiser bei 27 Open-Air-Konzerten in Deutschland und einer Show im Ehrenhof des Wiener Schloss Schönbrunn für beste Unterhaltung. Der 70-jährige Sänger und Entertainer begeistert mit seiner Band in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Feuerwerk der Emotionen“ Hunderttausende von Musikfans.

Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine über so viele Jahrzehnte erfolgreiche, schillernde und eindrucksvolle Karriere zurück, wie der charismatische Schlagerstar. „Alles O.K!“ heißt die neue Tour von Roland Kaiser. Er startet am 20. und 21. Mai mit zwei Konzerten in der Kalkberg Arena in Bad Segeberg. Für die erste Show sind alle Tickets bereits ausverkauft.

Doch für mehrere Open-Air-Konzerte in größeren Städten sind derzeit noch Tickets verfügbar. Zum Beispiel für Leipzig (Ende Juni), für Bonn und Rostock (jeweils Anfang Juli), für Magdeburg und Erfurt (beide Mitte August), Berlin (26. August, fast ausverkauft und 27. August, Zusatztermin) sowie Bremerhaven (2. September). Die Eventerlebnisse lassen sich optimal mit einer oder mehreren Hotelübernachtungen und Sightseeing-Touren in diesen Konzertstädten verbinden.

Mehr Informationen: Konzerttermine 2023 größer als Größer als Zeichen Leipzig (24. Juni): Konzert in der Sommer-Arena auf der Festwiese Bonn (7. Juli): Konzert auf dem Kunst!Rasen Rostock (8. Juli): Konzert auf der IGA Parkbühne Magdeburg (12. August): Konzert auf dem Domplatz Erfurt (18. August): Konzert auf dem Domplatz Berlin (26. August, fast ausverkauft; 27. August, Zusatztermin): Konzert auf der Waldbühne Bremerhaven (2. September): Konzert an der Stadthalle Weitere Infos zu den Eventreisen bei M-Tours

Roland Kaiser ist seit Jahrzehnten eine Musik-Ikone mit Kultstatus. Mit seinen für ihn typischen Songtexten – zweideutig, originell, aber auch tiefgründig sowie einem modernen, zeitgemäßen Sound bereitet er mit seinen Bandkollegen dem Publikum emotionale Abende. Die Konzerte mit eingängigen Hits zum Mitsingen dauern gut zweieinhalb Stunden.

Der gebürtige Berliner, dem 2016 das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, blickt mittlerweile auf eine mehr als 48 Jahre andauernde Bühnenkarriere zurück. Doch zu seinen Hits kommen Jahr für Jahr stetig neue Songs mit Ohrwurmpotenzial hinzu. Kaiser geht mit viel Neugier durchs Leben und begeistert mit seiner Authentizität, seinem Optimismus und seiner Stilsicherheit generationsübergreifend. Mehr als 90 Millionen seiner Tonträger wurden verkauft. In diesem Frühjahr und Sommer besteht mehrfach die Chance, den facettenreichen Musiker live und unter freiem Himmel zu erleben.