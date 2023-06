Es ist ein Schock, der fast jedem schon mal passiert ist: Die Jackentasche fühlt sich verdächtig leicht an, und ein Griff in die Tasche schafft die erschütternde Gewissheit: Schlüssel, Wertsachen oder Handy sind weg, vielleicht sogar alles miteinander. Ein Verlust der persönlichsten Gegenstände ist immer mit viel Ärger verbunden. Jetzt gilt es, schnell und entschlossen zu handeln, damit wenigstens der mögliche finanzielle Schaden begrenzt ist. Lesen Sie, was bei Verlust und Diebstahl als Erstes zu tun ist. Und wie Sie sich schützen können.

Pass verloren

Kommen Reisepass und Personalausweis abhanden, dann ist die eigene Identität verloren. Auf jeden Fall braucht man schnell Ersatz. Im Inland ist das vergleichsweise unproblematisch, im Ausland ein echtes Malheur. Sogar wenn klar ist, dass es sich nicht um einen Diebstahl handelt, der Ausweis also zum Beispiel verbrannt ist, ist der Verlust sofort polizeilich zu melden. Das muss persönlich geschehen, telefonieren oder mailen reicht also nicht. Auch im Ausland hat der erste Weg zur Polizeiwache zu gehen. Doch das ist noch nicht alles: Mit der Verlustanzeige in der Hand geht es anschließend zu Botschaft oder Konsulat im Gastland, die dann ein Ersatzdokument ausstellen, damit man wieder heimreisen kann. Leichter fallen Verlustmeldung und Neuantrag, wenn die Ausweise kopiert oder gescannt vorliegen. Das gilt ganz besonders, wenn man die Sprache des Gastlands nicht versteht. Die Polizei empfiehlt mittlerweile Scans in einer Cloud. Fotografien der Dokumente tun es dort auch.

Wenn der Personalausweis eine aktive Online-Funktion hat, dann muss auch die gesperrt werden. Dafür zuständig ist der zentrale Sperr-Notruf 116 116. Die Nummer ist auch aus dem Ausland erreichbar, indem man sie direkt hinter der Landeskennzahl für Deutschland wählt, in der Regel also 00 49 / 116 116.

00 49 / 30 / 40 50 40 50 funktioniert aber auch.

Handy unauffindbar

Es ist plötzlich so ruhig und nichts klingelt mehr - in Hotels gehören Handys mittlerweile zu den Top-5 der liegengelassenen Gegenstände, angeblich hat jeder Vierte schon mal sein Mobiltelefon verloren. Das ist mehr als ärgerlich, schließlich sind die kleinen Wundergeräte heute auch Geldbörse, Ausweis, Fotoalbum und Aktenschrank in einem. Erfreulich oft findet sich das Handy bald wieder. Denn moderne Telefone lassen sich orten, zum Beispiel über den eigenen Laptop oder das Mobiltelefon des Partners. Dazu muss allerdings die Standortsuche aktiviert sein. Bei Apple funktioniert das über die App „Wo ist“, bei Android über die Funktion „Mein Gerät finden“. Wer diese Funktion dann zur Suche nutzen will, der braucht im Fall des Falles seine Apple- bzw. Google-ID zur Hand. Wenn das Gerät nicht auftaucht, dann gilt: schnellstmöglich die SIM-Karte sperren. Das funktioniert über die allgemeine Sperr-Hotline 116 116 oder beim eigenen Mobilfunkanbieter. Damit ist wenigstens sichergestellt, dass mit dem Telefonvertrag kein teurer Unfug getrieben wird. Taucht das Handy wieder auf, kann die Sperre aufgehoben werden.

Sinnvoll ist es, sich bereits zu Hause alle wichtigen Daten zu notieren - vor allem die einmalige IMEI-Nummer. Die erfährt man ganz einfach, indem man *#06# (Stern-Raute-null-sechs-Raute) ins Handy-Tastenfeld eingibt und dann die Taste für Telefonieren drückt.

Geldbeutel weg

Auch wenn das Mobiltelefon für viele mittlerweile die Funktion des Geldbeutels übernommen hat: Wenn die Geldbörse weg ist, dann bleibt das in der Regel eine größere Katastrophe. Denn meist fehlen dann neben dem Geld zahlreiche Papiere, zum Beispiel Personalausweis, Führerschein und Kreditkarte.

Deshalb ist die erste Aufgabe, die Karten zu sperren. Am einfachsten gelingt das über die zentrale Sperr-Notrufnummer 116116. Wer sicher gehen will, dass außer dem PIN-Verfahren auch die Nutzung per Unterschrift gesperrt wird, der geht zur Polizei und initiiert dort den Kuno-Sperrdienst.

Der mögliche Schaden klein halten lässt sich, indem man nur eine überschaubare Summe Bargeld und nur die Karten einsteckt, die man auch wirklich braucht. Hilfreich ist auch schon sich abzugewöhnen, die Geldbörse stets in die gleiche Innentasche zu stecken. Und wer vergesslich ist, dem schenken die Lieben sinnvollerweise zum nächsten Geburtstag einen GPS-Mini-Sender, mit dem sich das Portemonnaie auffinden lässt wie ein Handy. Aber gegen Diebstahl hilft das nur bedingt; denn Diebe kennen das System natürlich längst und werfen den Sender als erstes weg.

Schlüssel verschwunden

Wenn der eigene Schlüsselbund plötzlich weg ist, dann fühlt man sich plötzlich sehr hilflos. Auto, Tiefgarage, Wohnung, Büro - alles Vertraute bleibt mit einem Mal versperrt. Und dann folgt ein Marathon an Wegen, um wenigstens die wichtigsten Türen wieder öffnen zu können.

Besonders kitzlig ist der Schlüsselverlust, wenn gleichzeitig die Geldbörse abhanden kam, die möglichen Dieben Hinweise auf die Wohnadresse gibt. Dann heißt es schnell reagieren und den Diebstahl bei der Polizei anzeigen. Auf jeden Fall sind zumindest die Hausverwaltung und der Arbeitgeber zu informieren - bei Mietern auch der Vermieter, denn er ist der Schlüsseleigentümer. Wie öffnen sich nun das Auto und die Wohnungstür wieder? Beim Auto hilft der ADAC bzw. die Schutzbrief-Versicherung, für die heute üblichen Funkfernbedienungen eine Fachfirma zu finden, die das Auto wieder in Gang setzt. Das kann durchaus fix gehen. Auch Sicherheitsfachgeschäfte machen Autoschlüssel mit Wegfahrsperre und Fernbedienung zügig nach. Wenn der Schlüssel aber Sicherungen wie einen Speicher für Fehlercodes oder Kilometerstände hat, dann kann der neue Schlüssel bis zu fünf Arbeitstage brauchen. An die Wohnungstür muss der Schlüsseldienst ran. Die Branche hat einen schlechten Ruf, die Stiftung Warentest bewertete in ihrem jüngsten Schlüsseldienst-Portaltest 2019 am besten das Vermittlungsservice-Portal „Gelbe Seiten Schlüsseldienst“. Die dort vermittelten Dienstleister arbeiten mit Festpreisen. Da weiß man dann wenigstens schon vorab die Kosten, die auf einen zukommen.