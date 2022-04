Rendsburger Schwebefähre FOTO: Marcus Brandt Verkehr Rendsburger Schwebefähre fährt wieder über Nord-Ostsee-Kanal Von dpa | 14.04.2022, 11:42 Uhr | Update vor 1 Std.

Rechtzeitig vor Ostern nimmt die Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal wieder den Betrieb auf. Von diesem Freitag an wird die unter der Eisenbahnbrücke über dem Kanal hängende Fähre wieder fahren, wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung am Donnerstag bestätigte. Der Verkehr hatte mit Beginn der Osterferien für einige Tage geruht, weil an der neuen Fähre, die erst Anfang März ihre regulären Fahrten aufgenommen hatte, noch Restarbeiten zu erledigen waren.