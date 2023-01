Unsere fleißig wippenden Schneeschuhe katapultieren feinen Pulverschnee in die Luft. Die gleißenden Sonnenstrahlen lösen kleine Schneekaskaden von den überfrachteten Ästen. Anfangs fühlen sich die von vielen „Bratpfannen“ genannten Schneeschuhe an den Füßen etwas ungewohnt an und wir schlorcksen breitbeinig und ungelenk wie John Wayne durch die verschneite Prärie. Doch bald schon erliegen wir der Trapperromantik. Je länger wir in dieses Wintermärchen stapfen, desto geschmeidiger bewegen wir uns. Schon tauchen Szenen aus alten Jack-London-Büchern vor unseren Augen auf.

Reit im Winkl gilt als amtlich verbrieftes Schneeloch. Wie heißt es so schön im meteorologischen Fachjargon: „das Phänomen der Kaltluftseen“ sorgt für vermehrten Schneefall. Und in der Tat. Der Maserer Pass bildet im Winter häufig die Grenze. Diesseits dominiert Grün. Jenseits im Mikroklima von Bayrisch-Sibirien müssen Wintersportler für die letzten zehn Kilometer Schneeketten aufziehen. Und seit Rosi Mittermaier 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck jede Menge Edelmetall abräumte, sind die Winklmoosalm und Reit im Winkl ohnehin ein stehender Begriff im Wintersport. Doch fernab vom Skizirkus bietet Reit im Winkl auch Schneeschuhwanderern tolle Touren ohne Trubel. Rings um den Ortskern schrauben sich die Pfade langsam aber stetig mehr als 1000 Höhenmeter hoch zum Fellhorn, zur Hutzenalm und zum Dürrnbachhorn. Viele Schleifen machen auch noch einen kurzen Abstecher in den Kaiserwinkl auf Tiroler Territorium. Die Reit im Winkler hegen und pflegen ihre prämierten Wanderwege. Das Deutsche Wanderinstitut hat bereits fünf Sommerrouten und zwei Winterwegen den Premium-Status verliehen.

Unsere Paradetour geht zum Teil auch den ersten zertifizierten Premium-Winterwanderweg Deutschlands. Sie führt hoch zur Eggenalm und für fitte und erfahrene Schneeschuhläufer sogar noch weiter zum 1764 Meter hohen Gipfel des Fellhorns. Dabei sollte vor Start der Wanderung die Lawinenlage gecheckt werden. Genial: Ein Shuttlebus fährt im 30-Minuten-Takt hoch zur urigen Hindenburghütte, dem Startpunkt für diese Panoramatour. Konditionell anspruchsvoller ist der Aufstieg natürlich ohne jede Hilfe vom Parkplatz in Seegatterl über die Nattersbergalm zur Hindenburghütte. Von dort führt der Pfad zunächst auf dem ersten Premium-Winterwanderweg Deutschlands nur mäßig ansteigend über die weitläufige Hemmersuppenalm. Ein Hochplateau, das nach ergiebigen Neuschneefällen einer Winterwunderland gleicht.

„Ja, so eine Hemmersuppe“, entfuhr es manchen Bauern aus dem Tal früher spöttisch. Ist der Hemmer oder auch Weißer Germer genannt doch ein arges Unkraut. Grün, knapp kniehoch und selbst für einen Kuhmagen ungenießbar, brachte er den Almbauern im Sommer kaum Futter für das Vieh. Nach starken Regenfällen bilden sich in den vielen Mulden noch dazu große Pfützen, die in Bayern gerne mit dem Ausspruch „A so a Supp‘n“ bedacht werden. Damals gestattete die tägliche Mühsal der Almbauern nur selten einen schwärmerischen Blick in die paradiesische Landschaft. So wurde der Spott zum Namensstifter.

Der Fellhorn-Gipfel in den Chiemgauer Alpen. Foto: N. Eisele-Hein/SRT

Es ist klirrend kalt so früh am Morgen. Der Schnee unter unseren Schneeschuhen knirscht fast schon metallen. Die Tannen tragen schwer an ihren überfrachteten Schneekleidern. Auf 1250 Metern Seehöhe erreichen wir die lichte Hochfläche und stoßen gleichzeitig aus dem Wolkenmeer. Die Inversionslage macht es möglich. Jetzt liegt uns der malerische Chiemgau zu Füßen, scheint komplett in Watte gepackt. Im Nu steigen die Temperaturen. Unsere Atemwölkchen explodieren förmlich in den Sonnenstrahlen, die sich gerade über das Fellhorn und die Eggenalm kämpfen. Die Bodenwellen der Hochalm wurden vom Wind kunstvoll ausmodelliert. Geländekanten wie von Zuckerbäckerhand mit verspielten Wächten verziert. Riesige Schneekristalle funkeln im Gegenlicht und vor uns liegt ein dreidimensionales Wintermärchen.

Schon nach wenigen Windungen des Wegs wird klar, was Premium bedeutet. Der stets geschwungene Weg zersägt das Panorama nicht, sondern offenbart es ganz vorsichtig. Die majestätische Landschaft und das umgebende Gipfelrund der Bayrischen Alpen fühlen sich nicht erobert, sondern geschmeichelt. Der erste Premium-Winterwanderweg Deutschlands macht seinem Namen alle Ehre. Die goldene Krone auf den Wegtafeln hat er sich verdient. Das Prädikat klingt zwar sperrig, aber bei Adelstiteln muss das scheinbar so sein.

Nach rund 20 Minuten verlassen wir den frisch gewalzten Weg und folgen der Beschilderung hoch zur Eggenalm. Der halbe Meter Neuschnee kostet beim Spuren gewaltig Kraft, spätestens jetzt wäre die Tour ohne Schneeschuhe sehr, sehr mühsam bis unmöglich.

Die Aussicht oben auf der Eggenalm ist eine Offenbarung - leider bleibt das nahe Straubinger Haus im Winter geschlossen. Der Blick in die Gipfelrunde verleitet zum Schwelgen. Über den zahlreichen Stadeln mit ihren meterhohen Schneehauben leuchtet die kühne Schneide des Großvenedigers und die komplett versammelten Zillertaler Alpen. Davor ragt das Kitzbühler Horn in den strahlend blauen Himmel. Der stark gekerbte Wilde Kaiser wirkt von hier aus wie ein sagenumwobener Monolith. Wir packen noch ein paar Höhenmeter drauf und nehmen das Fellhorn in Angriff. Oben am Grat wölben sich monumentale Wächten über den Abgrund. Vorsicht, lieber einen ordentlichen Sicherheitsabstand einhalten. Die gut 40 Minuten zusätzlich bescheren uns, sozusagen als Zuckerl, auch noch das bayerische Panorama: Vom Sonntagshorn, dem höchsten Berg der Chiemgauer Alpen, bis zum Berchtesgadener Land mit seinen markanten Felszacken. Reiteralm, Hochkalter und Watzmann funkeln im Winter wie die frisch gebleachten Zahnreihen von Hollywood-Schönheiten über dem Dunst der Täler empor. Mit den Schneeschuhen stapft es sich auch bergab ganz locker. Die Metallzacken der Harscheisen greifen selbst auf härteren und steileren Kanten bissig zu. Auf dem Rückweg machen wir noch einen kurzen Schwenk zur Sankt Anna-Kapelle. Das schmucke Kirchlein wurde 1905 von Almbauern errichtet. Fast schon kitschig thront es auf einem Vorsprung. Eine kleine Brotzeit auf der Holzbank, mit Blick auf die Winklmoosalm, das Sonntagshorn und das Schumacherkreuz füllt den Akku nicht nur physisch wieder auf. Ganz automatisch läuft nebenbei ein wohltuendes Entschleunigungsprogramm.

Zurück auf der Hindenburghütte zieht uns der Duft von frischem Hackbraten in Pfifferling-Sauce in die urige Stube. Auch der Cappuccino und der feine Millirahmstrudel sind eine Wucht. Somit machen wir ordentlich Gewicht für den Abstieg - denn dafür leihen wir uns einen Rodel und rauschen auf Deutschlands längster Rodelstrecke zu Tal.