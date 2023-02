Jedes Land hat seine Sitten und Irrglauben. Viele stammen aus Epochen, als die Welt noch unerklärt und gefährlich war. Aberglaube half, geheimnisvolle Phänomene zu erklären und wie ein Placebo die Angst zu schwächen. Während schwarze Katzen und die Zahl 13 auch bei uns noch jeder kennt, existieren in anderen Ländern weitere nicht alltägliche Traditionen.

Ägypten: Ui, ist das Baby hässlich

Fremde sollten in Ägypten angesichts eines Babys nicht entzückt betonen, wie süß der neue Erdenbürger ist. Denn um den bösen Blick - und damit das Unglück - vom Kind abzuhalten, würden Einheimische niemals „ach, wie süß!“, sondern eher „oh, wie hässlich“ rufen. Wer will schon die bösen Mächte neidisch machen und das Kind gefährden? Desgleichen - egal ob nun Kind oder Erwachsener - reißt man im Land der Pyramiden niemand unsanft aus dem Schlaf, weil das die Seele vom Körper trennen könnte und folglich ein böses Omen ist. Kippt aber die Kaffeetasse um, regt sich niemand auf, denn das kündigt einen guten Tag an.

Brasilien: Lass das Messer bloß nicht fallen!

Die Melange aus Religionen und Naturglauben haben in ganz Lateinamerika viele Alltagsriten hervorgebracht. Fällt in Brasilien ein Messer hinunter, bedeutet das einen Kampf, der nur umgangen werden kann, indem man mit dem Messer ein Kreuz auf den Boden macht. Mulmig wird auch vielen Menschen angesichts umgedrehter Flipflops, weil es den Tod eines Verwandten oder Freundes ankündigen könnte. Und das oder vielleicht gerade deswegen, weil ganz Brasilien dieses Schuhwerk trägt. Woher dieser Aberglaube kommt, weiß niemand so recht. Nicht ganz so gefährlich ist es, mit dem Finger auf die Sterne zu zeigen. Das gibt im übelsten Fall nur Warzen an den Händen.

Japan: Willkommen Spinnen am Morgen!

Fernostkenner wissen, dass bestimmte Zahlen wie die Vier gefürchtet sind, weil sie ausgesprochen „Tod“ bedeuten. In Japan gibt es zudem weitere phonetische Silben, die Ähnliches unken. Daher schneidet man besser seine Nägel nicht nachts, denn phonetisch bedeutet „yotsume“ nicht nur Nachtnägel, sondern auch „das Ende des Lebens erreichen“. Nicht ganz so schlimm, aber trotzdem Pech verheißt eine abendliche Begegnung mit einer Spinne. Ein Zeichen, dass bald Diebe kommen. Am besten tötet man das Insekt deshalb sofort. Spinnen am Morgen dagegen bringen Glück, weil sie diese Welt mit der dahinter verbinden.

Südkorea: Der Ventilator bringt den Tod

Die Sache mit den Todesomen nehmen die Bewohner Südkoreas sehr ernst. So werden Namen von Lebenden niemals mit roter Tinte geschrieben, weil diese Farbe im Buddhismus nur den Namen der Toten auf dem Grabmal vorbehalten ist. Bedeutend jünger dürfte der Irrglaube sein, man könne sterben, wenn nachts im geschlossenen Zimmer der Ventilator läuft. In den heißen Sommern Koreas gehören Klimasysteme jedoch zum Alltag. Zum Glück geht die koreanische Gesellschaft pragmatisch mit diesem Problem um und kontert diesen Aberglauben, indem sie ihre Ventilatoren mit Zeitschaltuhren versieht.

Türkei: Schmeiß das Geld auf den Boden!

In Deutschland verschenken viele keine Messer oder Scheren, weil sie Beziehungen zerschneiden könnten. Und wenn, dann muss ein symbolischer Obolus dafür bezahlt werden. In abgewandelter Form existiert dieser Glaube auch in der Türkei. Dort würde man einer Person nie direkt ein Messer oder eine Schere reichen. Stattdessen legt man sie einfach auf den Tisch, damit der andere sie nehmen kann. Für Händler und Dienstleister spielt Geld eine wichtige Rolle. Wenn ein Verkäufer morgens im Basar eine Münze oder einen Geldschein auf den Boden wirft, dann zeigt er, wie wichtig das erste Geschäft des Tages für ihn ist. Eine Variante dieses Brauchs besteht darin, sich das Geld symbolisch über die Backen zu streichen. Es geht darum, Allah zu danken.

Vietnam: Bist du etwa ein Geist?

In ganz Asien lauern Geister und prägen den Alltag. In Vietnam sind sie offenbar immer geschminkt. Nicht anders ist zu erklären, dass die Bewohnerinnen dieses Landes vor dem Schlafen nicht vergessen, ihr Make-up zu entfernen. Das ist nicht nur besser für die Haut, sondern verhindert zugleich, dass die Dämonen sie für ihresgleichen halten. Dabei achten sie wie alle Einheimischen darauf - egal ob Mann oder Frau - sich so ins Bett zu legen, dass der Kopf nicht in Richtung Tür deutet, weil das Unglück bringt. Der Grund: Nur Tote transportiert man mit dem Kopf zuerst aus einem Haus.