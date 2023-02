Der Urlaub ist zum Greifen nah, die Vorfreude steigt, die Koffer sind gepackt und dann passiert etwas Unvorhersehbares. Krankheit, ein Unfall oder eine andere unangenehme Situation können den geplanten Urlaub ganz schnell zerstören. Damit Reisende vor solchen Situationen geschützt sind, gibt es Reiseversicherungen. Glück hat, wer im Vorfeld eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hat. „Generell ist es so, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, jedem Kunden eine Reiserücktrittversicherung anzubieten“, sagt Benjamin Jocher, bei M-TOURS Erlebnisreisen für den Bereich Kundenmanagement und Verwaltung zuständig. Das geschieht unabhängig davon, wie die Kunden buchen – also egal , ob online oder telefonisch. „Das ist die beste Absicherung, wenn man von einer gebuchten Reise aus Stornierungsgründen zurücktreten muss.“ Mögliche Stornierungsgründe seien zum Beispiel Krankheiten, Unfälle oder auch Todesfälle in der nahen Familie. Auch Arbeitsplatzwechsel oder Arbeitslosigkeit zählten dazu.

Zusatzversicherung: Der Corona-Reiseschutz

Wichtig zu wissen: Solange Corona von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuft wird, ist eine Corona-Erkrankung in der klassischen Reiserücktrittversicherung nicht mitversichert. „Dafür gibt es Zusatzversicherungen, die wir unseren Kunden auf jeden Fall ans Herz legen“, so Jocher. „Das ist vor allem wichtig, wenn man größere Reisen plant, also zum Beispiel den Jahresurlaub.“

Während bei der Corona-Zusatzversicherung ein fester Betrag fällig wird, hängt der Preis für eine Reiseversicherung immer vom Reisepreis und gegebenenfalls vom Alter des Reisenden ab. Entweder könne man eine Versicherung für jeweils eine Reise abschließen oder direkt eine Jahresversicherung. „Das lohnt sich dann, wenn Gäste mehrfach im Jahr reisen möchten.“ So müsse man sich nicht immer wieder um eine Versicherung kümmern, sondern wisse, dass man gut abgesichert ist.

Getreu dem Motto „Unverhofft kommt oft“, sei es tatsächlich nicht selten, dass bereits gebuchte Reisen aus den unterschiedlichsten Gründen storniert werden müssen. Passiere das kurzfristig, könne das richtig teuer werden: „Dann sind je nach Anbieter bis zu 90 Prozent vom Reisepreis fällig.“

Umbuchen statt stornieren

Aber auch eine gute Reiseversicherung deckt nicht alle Eventualitäten ab: „Wenn man kurz nach der Buchung feststellt ‚Mist, wir haben Omas Geburtstag vergessen‘, dann greift natürlich keine Reiseversicherung“, sagt Benjamin Jocher. Für solche „Notfälle“ gebe es bei M-TOURS zwei Möglichkeiten: „Wer bei uns bucht, kann bis zu 60 Tage vor Reiseantritt seine Reise noch auf eine andere Reise aus dem Portfolio umbuchen“, erklärt Jocher. In diesem Fall sei eine Gebühr von 30 Euro pro Person fällig. „Die zweite Möglichkeit wäre eine Namensänderung.“ Diese nehme man bei M-TOURS Erlebnisreisen – wenn möglich – sogar kostenlos vor. „Das ist bei Busreisen oder bei Hotelbuchungen mit eigener Anreise meist problemlos möglich“, erklärt Benjamin Jocher. Sind Reisende aus irgendwelchen Gründen verhindert, könnten sie die Reise also problemlos an jemand anderen weitergeben. Nur bei Flugreisen sei das schwierig. „Ob die Namen auf den Flugtickets geändert werden können, ist von der Airline, aber auch von der Destination abhängig.“ Da könnten von Seiten der Airline Kosten anfallen, die M-TOURS dann an die Kunden weitergeben müsse.

Die Experten helfen weiter

Mit der Kombination aus den drei Maßnahmen seien M-TOURS-Kunden rundum abgesichert. „Es lohnt sich, vor der Buchung immer die Stornobedingungen in den AGB zu lesen. Wer trotzdem unsicher ist oder noch Fragen hat, für den hat Benjamin Jocher auch noch einen Rat: „Immer das Gespräch mit dem Veranstalter suchen!“ Das rate er allen Kunden: „Wir sind Profis und stehen unseren Kunden immer mit Rat und Tat beiseite, um das Beste für sie herauszuholen.“