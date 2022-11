Das Berliner Märkische Museum Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn up-down up-down Deutschland, Polen, Schweden Reisenews: Berliner Museum schließt, Wodka-Museum öffnet Von dpa | 22.11.2022, 16:14 Uhr

In Berlin macht ein traditionsreiches Haus für mehrere Jahre zu, während in Krakau ein Museum zu einer traditionsreichen Spirituose öffnet. In Göteborg sind bald visuelle Ausflüge ins All möglich.