2023 hält für Kulturfans viele sehenswerte Ausstellungen bereit: Berühmte Namen und weltbekannte Kunstwerke sind ein idealer Anlass, eine Städtereise mit Museumsbesuch nach Wien, Amsterdam, Paris, Berlin, Hamburg oder Regensburg zu planen.

Amsterdam: Vermeer im Reichsmuseum

Das Rijksmuseum in Amsterdam zeigt bis 4. Juni die größte Jan Vermeer-Ausstellung seiner Geschichte: Von etwa 35 erhaltenen Gemälden des Delfter Malers werden 28 zu sehen sein - darunter Leihgaben aus New York und Washington. Auch die restaurierte „Briefleserin“ aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden tritt den Weg in die Niederlande an. Ebenso wenig fehlt das berühmte Bild „Mädchen mit dem Perlenohrring“. Parallel zur Vermeer-Ausstellung organisiert das Museum Prinsenhof Delft die Schau „Vermeers Delft“ (bis 4. Juni). Im Fokus steht dabei der kulturhistorische Hintergrund der Gemälde: Zu sehen sind Werke von einigen Zeitgenossen Vermeers, aber auch Keramik, Teppiche, Archivalien und Briefe.

Paris: Manet, Degas - und Picasso

Das Musée d‘Orsay widmet sich ab 28. März zwei berühmten Malern der beginnenden Moderne: Edouard Manet und Edgar Degas prägten die Malerei der 1860er bis 1880er Jahre. Sie waren Freunde, aber auch Konkurrenten. Nächste Station der Schau „Manet/Degas“, die bis 23. Juli in Paris zu sehen ist, wird ab September 2023 New York sein. Natürlich dürfen im Picasso-Jubiläumsjahr an der Seine Ausstellungen zu Ehren des genialen Künstlers, der vor 50 Jahren starb, nicht fehlen. Das „Musée national Picasso“ präsentiert seine umfangreiche Dauerausstellung bis 27. August neu kuratiert unter dem Titel „Célebration Picasso: Die Sammlung in einem neuen Licht“.

Produkte nach Entwürfen der Wiener Werkstätte. Foto: Lobmeyr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wien: 150 Jahre Weltausstellung

Die Weltausstellung 1873 machte Wien zur Weltmetropole. 150 Jahre später wird das in der ganzen Stadt gefeiert. Im Frühjahr eröffnet im Prater das „Panorama Vienna“ - ein Rundbau mit 33 Meter Höhe und einem Umfang von rund 110 Metern, auf dessen Innenseite überdimensionale Kunstwerke zu sehen sein werden. Eine solche Rotunde war auch eine Attraktion der Weltausstellung - der einst größte Kuppelbau der Welt ging jedoch 1937 in Flammen auf. Auch in verschiedenen Ausstellungen wird unter dem Motto „Vision und Aufbruch“ auf das prägende Ereignis zurückgeblickt. Das Museum für angewandte Kunst (MAK) widmet sich beispielsweise vom 7. Juni bis 24. September dem bekannten Traditionsgeschäft „J. & L. Lobmeyr“, das bereits 1873 seine Glaswaren und Lüster auf der Weltausstellung präsentierte. Dort war auch erstmals die weibliche Arbeitswelt ein Thema, woran das Technische Museum vom 2. Mai bis Ende Juni mit der Schau „Women at work“ erinnert.

Regensburg: Alles Barock in Bayern und Böhmen

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für eine grenzüberschreitende Ausstellung von Bayern und Böhmen. Thema ist der Barock, der nach dem Dreißigjährigen Krieg in beiden Regionen seine Spuren hinterlassen hat. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden große Bauten im barocken Stil errichtet, und zwar Klöster und Residenzen ebenso wie Kirchen und Profangebäude. Durch diesen Bauboom entstand ein europaweit einzigartiger gemeinsamer Kulturraum, wobei der Barock auch alle anderen Lebensbereiche umfasste und so eine gesamte Epoche prägte. Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung ist vom 10. Mai bis 3. Oktober im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu sehen, vom 8. Dezember 2023 bis 8. Mai 2024 dann im Nationalmuseum in Prag.

Imposant: die Alte Nationalgalerie Foto: SRT-Archiv Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Berlin: Aufbruch in die Moderne

1897 trat Gustav Klimt mit anderen Künstlern aus dem konservativen Wiener Künstlerhaus aus und gründete unter dem Namen Secession eine neue Kunstvereinigung. Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete dies nicht weniger als eine Revolution im Kunstbetrieb. In München fiel Franz von Stuck diese Rolle zu, in Berlin stand Max Liebermann für den Aufbruch in die Moderne. Unter dem Titel „Secessionen: Klimt, Stuck, Liebermann“ widmet die Alte Nationalgalerie in Berlin diesen drei Protagonisten vom 23. Juni bis 22. Oktober eine Ausstellung. Gezeigt werden rund 200 Gemälde, Skulpturen und grafische Arbeiten wichtiger Künstlerinnen und Künstler der verschiedenen Secessionsbewegungen.

Caspar David Friedrich in Schweinfurt, Winterthur und Hamburg

Der 250. Geburtstag des romantischen Malers Caspar David Friedrich im Jahr 2024 wirft bereits seine Schatten voraus. Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt und das Kunstmuseum Winterthur haben zusammen die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik“ konzipiert. Im Zentrum steht dabei die Frage nach den historischen Ursprüngen der sogenannten Stimmungslandschaft, die mit Nebel, Sonnenuntergängen oder Mondlicht alle Sinne ansprechen wollte (2. April bis 2. Juli in Schweinfurt, 26. August bis 19. November 2023 in Winterthur). Am 15. Dezember eröffnet die Kunsthalle Hamburg das kommende Jubiläumsjahr mit der Schau „Caspar David Friedrich - Kunst für eine neue Zeit“ und verspricht „die umfangreichste Werkschau des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik seit vielen Jahren“ (bis 1. April 2024).