Die Costa Diadema Foto: Michael Zehender/dpa-tmn up-down up-down Neues für Urlauber Reisen: Neues zur USA-Einreise, abgesagte Costa-Kreuzfahrten Von dpa | 12.09.2022, 17:10 Uhr

Wer mal in Kuba Urlaub gemacht hat, bekommt trotz Esta bei der Einreise in die Vereinigten Staaten womöglich Probleme. Was dahinter steckt - und weitere Nachrichten aus der Reisewelt.