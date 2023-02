Reiselaune in Deutschland Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Gute Stimmung vor der ITB Reisebuchungen ziehen an: Vor-Corona-Niveau auf Sichtweite Von dpa | 28.02.2023, 10:31 Uhr

Die Menschen in Deutschland sind in Reiselaune. Die Nachfrage nach den schönsten Wochen des Jahres steigt. Dennoch ist die Stimmung in der Tourismusbranche nicht ganz ungetrübt.