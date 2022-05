Der ungarische Künstler Zsolt Toth arbeitet an seiner Sandskulptur «Europäische Architektur». Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Lübeck Reise um die Welt mit 100 Sandskulpturen startet Von dpa | 07.05.2022, 12:08 Uhr

Japanische Sumo-Ringer, der Karneval in Rio de Janeiro, die Sphinx und die Chinesische Mauer: Im Travemünder Fischereihafen sind sie unter einem Dach vereint. Sie sind Teil einer Sandskulpturen-Ausstellung, die von Sonnabend an bis Ende Oktober in dem zu Lübeck gehörenden Ostseebad zu sehen ist. Unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ sind hier architektonische und kulturelle Sehenswürdigkeiten aus aller Welt zu sehen.