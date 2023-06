Rauch in New York Foto: Matt Davies/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Schlechter Luftqualität Rauch von Kanadas Waldbränden trübt Himmel über New York Von dpa | 07.06.2023, 10:49 Uhr

Über New York liegt ein nebliger Schleier. Grund sind die Waldbrände in Kanada - der Rauch zieht nun nach Süden. In mehreren Regionen Nordamerikas wird inzwischen vor schlechter Luft gewarnt.