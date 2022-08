Reetdächer FOTO: Bernd F. Meier/dpa-tmn up-down up-down Unterwegs im Westen Radreise: Mühlen-Marathon am Niederrhein Von dpa | 25.08.2022, 05:05 Uhr

Ist es die Nähe zur holländischen Grenze? Wegberg am Niederrhein nennt sich selbst Mühlenstadt - zurecht. In und um die Stadt lassen sich mehr als ein Dutzend Mühlen entdecken. Am besten per Rad.