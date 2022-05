ARCHIV - Qantas-CEO Alan Joyce (M, l) und Airbus-CEO Christian Scherer (M, r). Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen. Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa FOTO: Bianca De Marchi „Projekt Sonnenaufgang“ Qantas will 2025 längste Nonstop-Flüge der Welt starten Von dpa | 02.05.2022, 17:10 Uhr

Die Fluggesellschaft Qantas erweitert ihr Streckennetz um die längsten Nonstop-Flüge der Welt. Die ersten Direktflüge sollen Down Under mit London und New York verbinden. Weitere Ziele könnten folgen.