Steife Stadtführungen, die sich an geschichtlichen Jahreszahlen aufhängen und bei denen man von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit eilt, sind out. Stattdessen lässt man sich von Freunden in aller Welt durch ihre Heimat führen. Greeter-Programme machen‘s möglich. Einheimische zeigen Gästen ihre Lieblingsplätze und ermöglichen so einen privaten Blickwinkel auf fremde Städte. Genau das Richtige für alle, die lieber Persönliches erfahren, als bloße Fakten hören. Auf diese Weise lassen sich aber längst nicht mehr nur Metropolen erkunden. Enthusiastische Freiwillige – die weder Honorar verlangen noch Trinkgeld annehmen – beweisen, dass es auch abseits touristischer Hot Spots Spannendes zu entdecken gibt. Ein Service, den auch Neulinge in einer Stadt gerne nutzen.

New York – Dort, wo alles begann

Den Anfang nahm alles in New York. Weil die weitgereiste Lynn Brooks ihre Heimatstadt Fremden so zugänglich machen wollte, wie sie es erlebt hatte, wenn sie auf Reisen mit Einheimischen unterwegs war, gründete sie 1992 „Welcome Visitor“, die Vorgänger-Organisation von „Big Apple Greeters“. Seitdem nutzten zigtausend Menschen die Gelegenheit, Amerikas größte Stadt aus dieser anderen Perspektive zu erleben. Gleichzeitig freuen sich die New Yorker, so das Vorurteil zurechtrücken zu können, ihre Stadt sei hektisch und unpersönlich. Etwa 400 Freiwillige zeigen ihre Lieblingsplätze in zwei- bis vierstündigen Führungen. Legendär sind die Familientouren mit vielen Geschichten unterwegs. Auch behindertenfreundliche Touren sind möglich. Nur sollte man sich – für jede Art von Führung – drei bis vier Wochen vor dem Wunschtermin anmelden.

Rachel Conrad ist eine von 400 Big Apple Greetern, die Gäste gratis durch N.Y. führen. Foto: Heidrun Braun/SRT

Hamburg – Komm als Gast, geh als Freund

Durchs Kontorhausviertel bummeln, bei Kaffee und Kuchen über das Leben in der Stadt plaudern oder mit dem Fahrrad das Hafenviertel erkunden. Zwei bis drei Stunden dauern die Treffen mit den Hamburger Greetern, die mit maximal sechs Gästen losziehen. Etwa an den Stand, an dem es die beste Currywurst der Hansestadt gibt oder in Ecken, die man mit klassischen Führungen links liegen lassen würde. Ob mit der Oma durch Parkanlagen spazieren oder mit einer Familie mit Kindern dorthin gehen, wo „Die Pfefferkörner“ aus dem Kinderkanal ihre Abenteuer erleben: Greeter-Touren durch die Hansestadt fühlen sich an, wie Spaziergänge mit Freunden. 14 Tage Vorlauf brauchen die Hamburg Greeter normalerweise, um die richtigen Leute zusammen zu bringen. Die können vorab ihre Wunschthemen äußern oder sich überraschen lassen.

Mannheim – StreetArt und andere Geheimnisse

Man kennt das aus Toronto, Banskys Heimatstadt Bristol oder New York. Aber Mannheim? Mehr als 70 StreetArt-Kunstwerke gibt es in Baden-Württembergs ehemaliger Residenzstadt und die Greeter, die seit zehn Jahren mit viel Enthusiasmus ihre Lieblingsplätze in der Rhein-Neckar-Region zeigen, haben die Murals selbstverständlich im Blick. Nicht nur die auffällig großen Graffitys an Fassaden sondern auch die kleinen, die etwa Stromkästen zu Hinguckern machen und ein spannender Kontrast zu Barockschloss und der in 144 Häuserblöcken angelegten historischen Innenstadt sind, die der Universitätsstadt den Beinamen „Quadratestadt“ einbrachten. Spätestens eine Woche vor dem Wunschtermin sollte man mit den Greetern, die einen durch die Stadt der Erfinder, Theater und Popmusik begleiten, Kontakt aufnehmen.

Paris – Pariser für einen Tag, Pariser für immer

Künstler-Workshops, Ausstellungen, Einkaufsbummel oder einfach nur ein Spaziergang über Montmartre oder durchs Quartier Latin mit einem Besuch des angesagtesten Cafés des Viertels: Eine Gruppe engagierter Pariser, vom Studenten bis zum Pensionär, begleitet Fremde durch Frankreichs Metropole. Wer spätestens zwei Wochen vor seinem Aufenthalt mit der Organisation „Parisien d‘un Jour“ per Mail Kontakt aufnimmt, der kann individuell vereinbaren, welchen Teil der Stadt er erkunden möchte und mit seinem Guide die Schwerpunkte des Spaziergangs planen. Maximal sechs Personen gehen dabei gemeinsam auf Entdeckungstour. Führungen gibt es auch in deutscher Sprache.

Blick auf die gläserne Pyramide vor dem Louvre. Foto: S. Ehegartner/SRT

Kigali – Eintauchen in den ruandischen Alltag

„Achtung, wir haben keine Stadtpläne und keine Reiseführer“, sagen die Kigali Greeters und stellen ganz klar, dass sie sich als Freunde verstehen, die Besuchern den Alltag in der Hauptstadt Ruandas zeigen. 1907 als sogenannte Residentur Deutsch-Ostafrikas gegründet, hatte die Stadt knapp südlich des Äquators eine wechselvolle Geschichte, die sie mit dem furchtbaren Genozid 1994 weltweit in die Schlagzeilen brachte. Heute ist sie eine aufstrebende Metropole, in der Völkerverständigung praktiziert wird. Mit den Greetern taucht man ein in eine lebhafte Stadt, die als die sauberste Afrikas gilt und das ökonomische und kulturelle Zentrum des „Landes der tausend Hügel“ ist.

Seoul – Mit Freunden durch die „Besondere Stadt“

Wo gibt’s die besten selbstgemachten Burger und wo die leckersten Desserts? Wo sind die Coffee Shops, in denen man einen echten K-Pop-Star treffen kann? Und was macht überhaupt die Faszination der koreanischen Popmusik aus? Mit seinem Greeter kann man stundenlang durch die angesagtesten Trendläden ziehen oder probieren, wie echte koreanische Küche schmeckt. Und man hat einen Freund an der Seite, der hilft, sich im Dschungel der unbekannten Schriftzeichen und ungewohnten kulturellen Gepflogenheiten der Kapitale Südkoreas zurecht zu finden, die offiziell den Namen „Besondere Stadt Seoul“ trägt. Ihre ganz persönlichen Besonderheiten kommen bei diesen Touren zu Tage.