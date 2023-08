Wir stehen mitten auf der berühmten Glienicker Brücke. Viel Verkehr braust vorbei, per Drahtesel aber ist ein Stopp kein Problem. Tourguide Oliver zieht eine Mappe aus dem Rucksack. „Wegen des quasi diplomatischen Status durfte hier nicht geschossen werden“, erklärt er seiner Schar fröhlicher Radler, „deswegen gab es immer wieder Versuche, das Gittertor in der Brückenmitte zu durchbrechen. Geklappt hat das aber nur ein einziges Mal – 1988.“ Sagt´s und zeigt das Foto eines verbeulten LKW W-50, mit dem die brachiale Flucht damals gelang.

Die Glienicker Brücke wurde weltberühmt als Wahrzeichen des Kalten Krieges. Foto: Ekkehart Eichler

Die grüne Eisenkonstruktion, auf der Ost und West einst aufeinanderstießen, kurioserweise mit Potsdam im Westen und Berlin-Wannsee im Osten, ging vor allem aber als Agentenbrücke in die Geschichte ein. Dreimal wurden hier Freiheitskämpfer und Geheimdienstler, CIA-Spione und KGB-Agenten zwischen Amerikanern und Russen ausgetauscht, insgesamt 38 Personen. Mehr Details gibt´s bei Kaffee und Quiches im Café der schönen Villa Schöningen – direkt an der Brücke und auch enorm angesagt wegen ihrer Ausstellungen hochkarätiger moderner Kunst.

Die nächste spektakuläre Geschichte erzählt Oliver in Klein-Glienicke gleich um die Ecke. Dort gelang es 1973 einer Familie, die Stasi auszutricksen und in den Westen zu fliehen. Über einen 19 Meter langen Tunnel vom eigenen Keller aus. „Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels galt das Grundstück der Familie als nicht tunnelgefährdet und wurde deshalb nur sporadisch kontrolliert. Dass der Spiegel in Hitzeperioden allerdings auch mal erheblich sinken konnte, hatte die Staatssicherheit schlicht übersehen.“

Ein kleines Stück weiter am Griebnitzsee steckt auch die Villenkolonie Babelsberg voller Historie. Wer hier lebte, war wer im Deutschen Reich – Industriebarone, Politiker, UFA-Stars. In der „Villa Lademann“ etwa residierten Heinz Rühmann, Hans Albers oder Marlene Dietrich, wenn sie in den nahe gelegenen Studios drehten. Hier trieb der „Bock von Babelsberg“ sein Unwesen, wie man Joseph Goebbels seiner Eskapaden mit Aktricen wegen spöttisch nannte. 36 Affären wurden ihm nachgesagt; jene mit der Tschechin Lida Baarova war sogar so ernst, dass Hitler auf Bitten von Magda Goebbels ein Machtwort gesprochen haben soll, um die Scheidung zu verhindern. Im Juli 1945 wiederum bezogen die Spitzen der Alliierten während der Potsdamer Konferenz mit ihrem Gefolge in der Kolonie Quartier – Josef Stalin in der Villa Herpich, Winston Churchill in der Villa Urbig und Harry S. Truman in der damaligen Villa Erlenkamp.

In der Villa Lademann residierten Stars wie Marlene Dietrich und Hans Albers, wenn sie in Babelsberg drehten. Foto: Ekkehart Eichler

Vorbei am Heiligen See mit Marmorpalais und munteren Haubentauchern, über den Neuen Garten mit Schloss Cecilenhof und einer höchst willkommenen Schorle-Pause in der Meierei am Jungfernsee radeln wir zum Finale mitten hinein in eine der Perlen Potsdams – das Holländische Viertel. Als Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. dringend gut ausgebildete Handwerker zum Ausbau der Garnisonstadt Potsdam brauchte, wurde er fündig im Nachbarland. Und weil sich die Holländer in Potsdam wie zu Hause fühlen sollten, ließ er Mitte des 18. Jahrhunderts dieses Viertel mit rund 150 Backsteinhäusern bauen. Unverputzt, mit weißen Fugen, Fensterläden und zum Teil geschwungenen Giebeln – alles wie in der Heimat. Heute ist es das einzige geschlossene Bauensemble im holländischen Stil außerhalb der Niederlande. Und: Hier sorgen Boutiquen, Bars, Cafés, Galerien und allerlei Lädchen für den besonderen Geschmack für ein unvergleichliches und gemütliches Flair.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Weitere Highlights (Auswahl): Museum Barberini, Filmmuseum, Filmpark Babelsberg

Nachmittags um drei: Wir wechseln das Gefährt und die Perspektive. Tauschen den Sattel gegen die Sitzbank, die Wasserflasche gegen den Erdbeereisbecher. Lehnen uns entspannt zurück und schippern in sanftem Fluss vorbei an vielem, was Preußens Könige und berühmte Baumeister hier einst schufen zu Ruhm und Ehre der Hohenzollern-Dynastie. In fast lückenloser Folge erstrecken sich Parks, Gärten und Schlösser beiderseits der Havel, und auf dem Sonnendeck von MS „Sanssouci“ bekommt man das alles wie auf dem Servierteller präsentiert: Park Babelsberg mit Flatowturm und neugotischem Schloss, die Sacrower Heilandskirche mit freistehendem Glockenturm oder das märchenhaft anmutende Schloss auf der Pfaueninsel, um nur drei Beispiele zu nennen.

Schloss- und Schlosspark von Sanssouci sind Potsdams größter Besuchermagnet. Foto: Ekkehart Eichler

Natürlich dürfen Schloss und Park Sanssouci auf gar keinen Fall fehlen, wenn die Reise nach Potsdam geht. Der Sommersitz und Lieblingsort Friedrichs des Großen mit seiner Lage auf den berühmten Weinbergterrassen und der original erhaltenen Raumausstattung aus dem 18. Jahrhundert ist und bleibt der Besuchermagnet Potsdams. Hier verlebte der junge Monarch vor dem Siebenjährigen Krieg noch sans souci – ohne Sorge – glückliche Jahre. Hier spielte er Querflöte und komponierte Sonette. Hier beschäftigte er sich mit Philosophie und Literatur. Seine Liebe zu diesem Refugium ging so weit, dass er auch hier bestattet werden wollte. Ein Wunsch, der – wenn auch spät – 1991 in Erfüllung ging.

Besonders schön und stimmungsvoll ist ein Spaziergang durch den ausgedehnten Park mit seinen diversen Schlössern und Bauwerken am Abend. Wenn die tagestouristischen Besuchermassen die Stadt längst wieder verlassen haben. Wenn die tief stehende Sonne weich durch die Sichtachsen flutet und gnadenlos alles vergoldet, was ihr in die Quere kommt. Wenn Licht und Schatten spielerisch miteinander konkurrieren – dann, ja dann ist die Zeit reif für all jene, denen noch ein Herz schlägt für die romantischen Momente im Leben. Zu dieser Tageszeit wird man diesbezüglich wahrhaft königlich verwöhnt.

