Polizei: Lage auf Sylt auch in der Nacht zu Montag ruhig

Die Lage auf Sylt ist in der Nacht zum Montag weiter ruhig geblieben. Trotz der vielen Touristen mit dem 9-Euro-Ticket und der allgemeinen Feierlaune zu Pfingsten gab es in der Nacht nur sieben Einsätze der Polizei. Sonntags tagsüber habe es neun Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Dabei sei es etwa um Ruhestörung gegangen.