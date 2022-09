Paris Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa up-down up-down Mehr Sicherheit für Touristen Pariser Polizei soll Besucher besser vor Überfällen schützen Von dpa | 13.09.2022, 11:31 Uhr

Touristen geraten schnell ins Visier von Kriminellen - so auch in Paris. Um sie besser vor Diebstählen und Raubüberfällen zu schützen, verstärkte die Polizei an einigen Hotspots ihre Präsenz. Eine Gegend stellte sich als besonders gefährlich heraus.