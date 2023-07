Skipper App Foto: ADAC/dpa-tmn/Handout up-down up-down Skipper App Planungstool für den nächsten Bootstörn Von dpa | 14.07.2023, 14:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Alles, was das Skipper-Herz begehrt: In einer neuen App gibt es Informationen für Segler, Motorbootfahrer und Co. - etwa interaktive Karten mit Häfen und Marinas. Was taugt die Anwendung?