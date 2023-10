Im Interview erzählt der Pionier des „Community-Tourismus“ und Philanthrop von den abenteuerlichen Anfängen im Amazonasgebiet und seinen neuesten Projekten.

Bruce, 2003 haben Sie Planeterra gegründet. Was waren Ihre Absichten und wie sieht die Bilanz nach 20 Jahren aus?

Viele der gemeinnützigen Organisationen, mit denen wir unsere ersten Projekte aufbauten, waren sehr langsam und hatten einen ganz anderen Prozess. Als wir unsere eigene Stiftung gründeten, bestand deren Hauptzweck natürlich darin, großartige Arbeit zu leisten, aber ein Ziel war auch, unternehmerisch zu sein. Planeterra macht Dinge ganz anders als traditionelle NGOs. Wir sind in der Lage, schnell zu handeln und müssen weniger Bericht erstatten. 20 Jahre später wachsen wir kontinuierlich weiter und haben uns viel vorgenommen

Auf einer Ihrer ersten Reisen als Veranstalter haben Sie eine kleine Gruppe zur indigenen Gemeinschaft der Pimpilala in den Dschungel Ecuadors gebracht. Können Sie sich erinnern?

1990, als ich beschloss, G Adventures zu gründen, ging ich nach Ecuador, weil mich das Land faszinierte. Man muss sich vor Augen halten, wie die Welt damals aussah: Es gab kein Internet und noch nicht einmal Faxgeräte dort - und damit keine Möglichkeit herauszufinden, was sich wo befand. Ich besorgte mir einen Guide, reiste herum und versuchte, eine Route zu erstellen. Ich wollte mit der Gruppe in den Amazonas-Regenwald, aber viele Leute warnten mich, dass das nicht möglich sei. In einer Stadt namens Tena erzählte mir jemand von Delfin, der in der Gemeinschaft der Pimpilala dort draußen lebte. Allerdings kam er so gut wie nie in die Stadt. Ich hinterließ ihm eine Nachricht und wir schrieben uns Briefe, die wir hin und her übersetzen mussten. Schließlich haben wir vereinbart, die erste Gruppe von sechs Personen zu Delfins Gemeinschaft zu bringen. Es war ein echtes Abenteuer.

Wie hat sich das Projekt entwickelt und warum ist es immer noch aktuell?

Es hat sich unglaublich entwickelt. Wir besuchen Delfin jetzt seit mehr als 30 Jahren. Früher gab es fast 20 Gemeinschaften im Amazonasgebiet. Heute ist die von Delfin die einzige, die noch auf traditionelle Weise lebt. In diesen 30 Jahren hat er das Geld aus dem Tourismus genutzt, um die Ölgesellschaften aus der Region fernzuhalten. Er baute eine Schule, in der auch die Muttersprache Quechua unterrichtet wird. Delfins Söhne besuchten danach sogar die Universität und mittlerweile gibt es eine zweite Schule.

Wie steht G Adventures zu den Forderungen der indigenen Bevölkerung Ecuadors?

Unsere Haltung zu indigenen Themen ist in jedem Land die gleiche: Wir sind keine politische Organisation, sondern unterstützen indigene Gemeinschaften. Natürlich haben wir durch unsere Beziehung zu Delfin ein besonderes Interesse an Ecuador. Wir unterstützen ihn, wenn wir können, aber wir nehmen nicht wirklich eine politische Haltung ein. Ecuador war immer sehr komplex, abhängig von der aktuellen Regierung. Wir hatten nie das Gefühl, dass indigene Völker respektvoll behandelt wurden.

Respektvolles Engagement im Amazonasgebiet: In Ecuador besuchen Bruce Poon Tip und sein Team regelmäßig die Gemeinschaft Delfin. Inzwischen gibt es hier eine zweite Schule.

Es gibt keine Vision über den Wert des indigenen Tourismus und es gibt keine Entwicklung. Im Gegensatz zu Kolumbien, wo wir viel mit den Wiwa im Norden des Landes gearbeitet haben, und etwas Unterstützung von den Regierungen und Procolombia erhalten haben. Einige Regierungen haben sich sehr gut verhalten. Und dann wechseln in Ländern wie Kolumbien und Ecuador manchmal drei Präsidenten in ein oder zwei Jahren. Das macht es sehr schwierig, etwas zu erreichen. Dass die indigenen Gemeinschaften in Ecuador nicht unterstützt werden, ist meiner Meinung nach sehr kurzsichtig. Es beraubt die Reisenden um eine einzigartige Erfahrung.

Lassen Sie uns über Ihr zweites Projekt sprechen, eine Wandertour zwischen Pimpilala und einer anderen Gemeinschaft namens Shandia.

Die Idee war, das Pimpilala-Projekt zu erweitern. Die Gemeinschaften suchen immer nach Verbindungen zu anderen Gemeinschaften. Überall werden Produkte aus anderen Gemeinden verkauft, und unsere Gäste unterstützen das. Das hat das Interesse der Nachbargemeinden geweckt, über das nationale Tourismusnetzwerk zusammenzuarbeiten. Unsere Wanderungen haben ebenfalls dazu beigetragen und uns weitere Türen geöffnet.

Welche weiteren Projekte unterstützen Sie in Lateinamerika?

Viele. Eines der besten Beispiele für den Erfolg unserer Arbeit ist die Verjüngung des Sacred Valleys in Peru, das, als wir im Jahr 2000 dort ankamen - ich würde sagen, sechs oder sieben Jahre -, keine Entwicklung aufwies, es gab keine Arbeitsplätze und schon gar keine für Frauen. Hunderttausende von Reisenden waren auf dem Weg nach Machu Picchu, aber niemand hielt an. Wir haben daraufhin im Sacred Valley ein Restaurant mit einer Ausbildungsküche für Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Inter-American Development Bank in Washington finanziert. Außerdem ist ein Trainingsprogramm mit der Ccaccaccollo Women‘s Weaving Co-op entstanden, um die Weberei-Traditionen wiederzubeleben. Heute gibt es sogar ein Kartoffelmuseum, das die Geschichte der Inkas und der Kartoffel zeigt, und viele Reisende halten an. Das Sacred Valley ist eine blühende Gemeinde, die vom Tourismus profitiert, weil wir in der Anfangsphase etwas hatten, was kein anderes Unternehmen hatte: einen Halt auf dem Weg nach Machu Picchu.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Tourismus auf dem Kontinent generell?

Für die Menschen ist es schwieriger geworden. Die Fluggesellschaften haben Südamerika nach der Pandemie ein wenig von der Landkarte gestrichen. In Peru sorgten politische Probleme für Schwierigkeiten und der Tourismus kam komplett zum Erliegen. Abgesehen davon war der Regierungswechsel in Brasilien äußerst hilfreich, denn dort war es eine Zeit lang wirklich katastrophal. Die Antarktis ist wieder offen und über Argentinien und Chile erreichbar. Wir sehen, dass unsere Zahlen in Lateinamerika wieder das Niveau von 2018 erreichen, aber es war ein langsamer Start und eine große Herausforderung.