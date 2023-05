Pflaster und Kompressen: Notfallkisten an polnischen Wanderwegen Foto: Grzegorz Momot/PAP/epa/dpa-tmn up-down up-down Erste Hilfe für Wandernde Pflaster, Kompresse: Notfallkisten an polnischen Wanderwegen Von dpa | 19.05.2023, 16:21 Uhr

Ob umgeknickt oder Schürfwunden: Beim Wandern kommt es nicht selten zu kleinen Verletzungen. Wenn man Pflaster und Co. vergessen hat, findet sich an manchen Wanderwegen in Polen trotzdem Hilfe.