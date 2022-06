Das 9-Euro-Ticket ist angelaufen - doch das Chaos blieb aus. Folgt der große Andrang zu Pfingsten? Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Bahnverkehr Pfingsten: Worauf sich Reisende einstellen müssen Von dpa | 02.06.2022, 06:31 Uhr

Zum Start des 9-Euro-Tickets an diesem Mittwoch hielt sich der Andrang in Bussen und Bahnen zunächst in Grenzen. Doch die Bewährungsprobe steht dem ÖPNV erst noch bevor. Droht das große Chaos?