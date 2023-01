Sie sitzt mitten auf der Straße und pflegt ihren Flohzirkus: Dabei lässt sich die Promenadenmischung vom fließenden Verkehr nicht stören. Warum auch, alle fahren drum herum. Griechenland eben! Da bleibt man die Ruhe selbst – auch und vor allem als Hund. Einige Kurven weiter versucht ein Ziegenhirte seine Herde vor dem Straßenverkehr zu schützen, während sich sein Bock mit Hingabe anderem Verkehr widmet. Auf dem Peloponnes kann man was erleben. Wir stellen einige Perlen der Halbinsel im Süden Griechenlands vor.

Nafplio

Die Hafenstadt am Argolischen Golf war im 19. Jahrhundert, als König Otto von Wittelsbach auf dem griechischen Thron saß, Hauptstadt des Landes. Heute schätzen Touristen die attraktive Altstadt mit vielen kleinen Geschäften und einer großen Zahl von Tavernen. Von der Hafenpromenade fällt der Blick auf die vorgelagerte Inselfestung Bourtzi. Einem U-Boot gleich liegt sie 400 Meter vor dem Festland. Manche vergleichen sie mit Alcatraz, denn auch Bourtzi diente als Gefängnis. Überragt wird Nafplio in

200 Metern Höhe von der venezianischen Palamidi-Burg. 999 Stufen führen hinauf, aber man kommt auch mit dem Auto hin.

Mykene und Epidaurus

Griechenlandreisende, für die Homer nicht nur eine Comicfigur ist, werden Interesse daran finden, den historischen Ort Mykene mit seiner Jahrtausende alten Geschichte und Epidaurus mit dem beeindruckenden Amphitheater zu besuchen. Fremdenführer Giannis Manoloudis erklärt, warum

Fachleute den Fund der goldenen Maske des Königs Agamemnon durch den deutschen Archäologen Heinrich Schliemann in Mykene bezweifeln: „Schliemann war nur wenige Wochen vor Ort und es wird vermutet, er hat die Maske mitgebracht.“ In Epidaurus betreut Giannis viele Ärztegruppen: „Hier ist die bedeutendste Kultstätte des Gottes der Heilkunst, Asklepios und seines Vaters Apollon.“ Angesichts im Museum von Epidaurus ausgestellter antiker Ärzteinstrumente ist man froh über die Fortschritte der Medizin seit Asklepios.

Beeindruckend: Monemvasia liegt auf einem gewaltigen monolithischen Fels, wenige Hundert Meter vor dem Festland. Ein Damm verbindet beides.

Mystras

Auf dem kurvigen Weg zum „Gibraltar des Ostens“ liegt ein Abstecher nach Mystras bei Sparta nahe. Von weitem sichtbar ist das byzantinische Kastell über der Ruinen-Stadt. Steile Pfade führen durch die verlassene Bergfestung, die von Byzantinern, Venezianern und Türken besetzt war, bis sie im 19. Jahrhundert so sehr zerstört wurde, dass man auf einen Wiederaufbau verzichtete.

MONEMVASIA

Von weitem wirkt die Altstadt von Monemvasia vor der Küste Lakoniens wie eine in den Hang des Felsens gemeißelte Skulptur. Monemvasia heißt im Griechischen „ein Eingang“. Nur ein kurzer Damm verbindet den Felsblock mit dem Festland. Auch hier war das oben genannte Trio der Besatzer abwechselnd Herr der Stadt. Heute fallen nur noch friedliche Touristen in die engen Gassen ein, besetzen die Dachterrassen der Restaurants und kämpfen um die besten Plätze für Erinnerungsfotos. Im Restaurant To Kanoni schwärmt Senior-Chefin Maria vom selbstgepressten Olivenöl und von ihrem zweiten Sohn, der gerade ein griechisches Restaurant in den USA eröffnet. Die gefüllten Tintenfisch-Tuben schmecken köstlich. In der Dunkelheit hat das gering beleuchtete Monemvasia etwas Mystisches. Flinke kleine Schatten huschen durch die Gassen und über steile Treppen: Dutzende Katzen, die die Nacht zum Tag machen.

Blick von der Palamidi-Burg in Nafplio: Bis in den Mai hinein sind einige Berge noch schneebedeckt.

Da Sabatino

Ein italienisches Restaurant in Griechenland, das ist ein Novum. Da Sabatino an der Hafenpromenadein Momemvasia hat erst wenige Monate geöffnet. Sabatino stammt aus Neapel und kam der Liebe wegen. Seine Frau ist Griechin und kümmert sich um den Service. Nur frische Produkte lautet das Credo und wer Sabatinos Ravioli mit getrüffelten Steinpilzen probiert hat, ist überzeugt.

Malvasia-Weingut

Was wäre ein Griechenlandurlaub ohne Weingenuss. Das Weingut von George Tsimpidis in Velies, enige Kilometer außerhalb Monemvasias, produziert 300 000 Flaschen pro Jahr: Mit internationalen Auszeichnungen überhäufte Rote, Weiße und natürlich den berühmten Dessertwein Malvasia, im Mittelalter der meist getrunkene in Europa. Später in Griechenland fast in Vergessenheit geraten und dank George Tsimpidis, der sein Gut 1997 gründete, wieder aufgelebt. Es gibt Weinproben für kleine und größere Gruppen.