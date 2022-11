Parkplatz Königssee Foto: Kilian Pfeiffer/dpa up-down up-down Lieber mit dem Bus Parken am Königssee wird für Urlauber teurer Von dpa | 21.11.2022, 15:47 Uhr

Urlaubsgäste müssen von Sommer 2023 an mehr zahlen, wenn sie am Königssee parken wollen. Die Gemeinde streicht alle Vergünstigungen - und will so Gäste und Einheimische zum Busfahren bewegen.