ARCHIV - Paris mit dem Fahrrad entdecken - dass soll künftig entspannter werden. Die Stadt plant in touristischen Vierteln weitere Abstellplätze für Fahrräder und mehr Radwege. Foto: Sebastian Kunigkeit/dpa FOTO: Sebastian Kunigkeit Städtetrip Paris will für Fahrradtouristen attraktiver werden Von dpa | 15.06.2022, 10:24 Uhr

Nach der Corona-Pandemie zieht der Tourismus in Paris wieder kräftig an. Beliebte Hotspots wie der Eiffelturm oder Notre-Dame dürften wieder überlaufen sein. Doch die Stadt will Besucher auch in weniger bekannte Stadtteile locken - und zwar auf dem Rad.