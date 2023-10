Der Herbst ist eine ideale Zeit für Städtereisen. Wenn die Hitze des Sommers nachgelassen hat, macht es einfach mehr Spaß, durch die Straßen zu bummeln. Allerdings muss auch mit schlechtem Wetter gerechnet werden. Das ist in Paris eine Einladung zum Passagenbummeln. Zum gemütlichen Schlendern durch die luftig-leicht überdachten Arkaden, die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts fein beschuhte Flaneure vor Schlamm, Regen oder allzu starker Sonne bewahrten. Zum Teil wurden einfach schmale Hausdurchgänge überdacht, so entstanden in der Seine-Metropole an die 180 dieser wetterunabhängigen Einkaufsparadiese. Die 20 noch erhaltenen Arkaden befinden sich auf der rechten Seine-Seite, sind nicht immer leicht zu finden und stehen unter Denkmalschutz. Wir stellen die schönsten „Passages Couverts“ vor.

Passage Verdeau, Jouffroy und des Panoramas

Wie nahe einige dieser Passagen beieinander liegen, zeigt sich an dieser Trilogie. Los geht es in der ruhigen Passage Verdeau im 9. Arrondissement. Für Antiquitätenfans und Stöberer gibt es dort vieles zu entdecken, aber leider steht sie trotz ihrer architektonischen Helligkeit im Schatten ihrer benachbarten Schwestern. Die in der Mitte des Trios liegende Passage Jouffroy erstrahlt in besonderem Glanz. Benannt nach ihrem Erbauer, zählt sie zu den schönsten ihrer Art in Paris. Wer auch an die Lieben zuhause denkt, wird dort garantiert fündig. Und all diejenigen, die sich - unabhängig von überdachten Passagen - für das wechselhafte Pariser Wetter rüsten möchten oder Gefallen am eleganten Flanieren gefunden haben, finden in der Galerie Fayet den Himmel auf Erden. Dort gibt es Regenschirme und Spazierstöcke in allen Varianten. Nach diesem Highlight wird es wieder etwas ruhiger in der direkt anschließenden Passage des Panoramas. Buch- und Sammlerläden wechseln sich mit Antiquitätengeschäften und Münz- oder Briefmarkenläden ab. So viele Eindrücke rufen nach einer kleinen Pause? Wie gut, dass in dieser Passage einige reizende kleine Cafés und Bistros angesiedelt sind. Passage Verdeau, 6 rue de la Grange-Batelière, 9. Arrondissement, Passage Jouffroy, 10 - 12 Boulevard Montmartre, 9. Arrondissement, Passage des Panoramas, 11 Boulevard Montmartre, 2. Arrondissement

Passage Choiseul: Hell, lang und lebhaft

Knapp 200 Meter lang, knapp vier Meter breit und ziemlich quirlig präsentiert sich die Passage Choiseul ihren Besuchern. Von Schülern, Pendlern und Berufstätigen als Abkürzung genutzt, verleiht sie der lichten Arkade, die als architektonisch weniger spektakulär als ihre Schwestern gilt, ein stetes Summen und Brummen und eine Lebhaftigkeit, die anderen Passagen abgeht. Die vielen Bistros und Restaurants laden mit ihren Mittagsmenüs zu einer kleinen Verschnaufpause ein und wer sich vorher noch ein wenig Appetit holen möchte, bummelt durch die vielseitigen Geschäfte. Von Deko-Accessoires, über Mode und Schmuck bis hin zu Souvenirs, Büchern und Kunst kommen Shopaholics garantiert auf ihre Kosten. Und das nicht mal zu den üblichen Pariser Preisen. Alles in allem eine kuschelige und fröhliche Erfahrung. Passage Choiseul, 23 Rue Saint-Augustin und 40 rue Dalayrac, 2. Arrondissement.

Galerie Vivienne: Die Eleganz des alten Paris

Ob ausgefallen geschneiderte Abendkleider, extravagante Seidentücher oder Einrichtungsdekoration - in den Geschäften der weiträumigen Galerie Vivienne wirkt alles ein bisschen pariserischer. An der hinteren Kreuzung der etwas verschlungenen Galerie befindet sich ein reizender kleiner Buchladen, in dem es auch schöne Kinderbuchklassiker zu bestaunen gibt. Liegt es am kunstvollen Mosaikboden und den aufwändigen Wandverzierungen, oder atmet die Galerie noch den Geist von Jean-Paul Gaultier, der sein Atelier dort hatte? Heute befindet sich in den ehemaligen Moderäumen ein italienisches Restaurant, in dem einige Gäste wirken, als wären sie vom Designer höchst selbst ausgestattet worden. Weinkenner werfen einen Blick auf die dekorativ ausgestellten Großflaschen in den „Caves Legrand“ und alle anderen genießen das elegant-unaufgeregte Spektakel,das ihnen Pariser und Flaneure bieten. Am besten zu beobachten von einem der gemütlichen Korbstühle des Bistro Vivienne. Galerie Vivienne, 4 Rue des Petits Champs, 2. Arrondissement

Galerie Véro-Dodat: Neoklassizistische Schönheit mit Glam-Faktor

Mit ihren typischen schwarz-weißen Fliesenrauten aus Marmor wirkt die Galerie mit dem ungewöhnlichen Namen einladend wie eine alte Schlossküche. Tatsächlich haben Flaneure die gemütliche Passage mit dem spitzen Glasgiebeldach und den Deckengravuren zwei Pariser Metzgern zu verdanken. Zur Entstehungszeit, 1826, war sie die kürzeste Verbindung zwischen Les Halles und dem Palais Royal. Von so profanen Zwecken ist heute nichts mehr übrig. Das beweist zum Beispiel das Ateliergeschäft des Pariser Edelschuhkünstlers Christian Louboutin. Aber nicht nur die Schuhe mit der roten Sohle verleihen der Passage Glamour, auch die benachbarten Möbel- und Porzellangeschäfte zeigen, dass Alltagsgegenstände auch Kunstcharakter besitzen können. Liebhaber von Raritäten und Kunst werden in einem Laden für alte Puppen oder der schmucken Kunstgalerie fündig. Bei diesen Preisen schwinden einem die Sinne? Dann ist eine Tasse Tee im „Café de l‘Époque“ genau das Richtige. Wem all das eher Appetit gemacht hat, der besucht das Restaurant „Le Véro Dodat“ und genießt Pariser Spezialitäten (preislich allerdings ebenfalls auf Luxusschuhniveau). Galerie Véro-Dodat, 19 Rue Jean-Jacques Rousseau, 1. Arrondissement

Passage du Grand-Cerf: Die Mischung macht‘s

Im quirligen Montorgueil-Viertel liegt diese hohe und helle Passage, die zu den größten noch erhaltenen in der französischen Hauptstadt zählt. Die Architektur aus Glas, Schmiedeisen und Holz verleiht dem überdachten Spazierweg gleichzeitig Gemütlichkeit und Eleganz. Wohltuend bodenständig, ja fast schon liebevoll-schrullig sind einige der dort angesiedelten Geschäfte. So gibt es zum Beispiel ein Spezialgeschäft für Stoffe und Handarbeiten und diverse Läden mit Dekoartikeln zum Stöbern. Aber auch junge, trendige Unternehmen und Geschäfte, beispielsweise mit organischer Kosmetik, oder kleine Start-ups, haben in dem lichten Durchgang eine Heimat gefunden. Wer den wohlig-kuscheligen Charme dieser schönen Passage noch ein wenig länger genießen möchte, setzt sich ins „Café Pas Sage“ und stellt sich vor, ein Pariser zu sein. Passage du Grand-Cerf, 145 Rue Saint-Denis, 2 Arrondissement