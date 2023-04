Reiseziele gibt es innerhalb Deutschlands – zwischen den Bergen und dem Meer – reichlich. Nordsee und Ostsee bleiben mit ihren Inseln und Küstenorten bei Familien mit Kindern, aber auch generations- und altersgruppenübergreifend sehr gefragt. Mehr als 20 Prozent aller deutschen Ferienimmobilien befinden sich laut Statista an den beiden Nebenmeeren des Atlantiks.

Nordsee erleben

Ob Planwagen-Fahrten durch das Wattenmeer von Cuxhaven auf die Insel Neuwerk und zurück, romantische Sonnenuntergänge, die sich an den Stränden der Nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt entspannt beobachten lassen, oder Aktivurlaube in St. Peter-Ording mit seinem zwölf Kilometer langen und zwei Kilometer breiten Sandstrand: Wer sich für eine Reise an die Nordsee entscheidet, kann sich auf abwechslungsreiche Erlebnisse freuen. Das Inselleben mit Leuchtturmbesichtigungen ermöglicht individuelle Abenteuer.

Beste Bedingungen für Radler: Der Ostseeradweg in Schleswig-Holstein führt von Flensburg über sieben Etappen nach Lübeck. Foto: Istock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ostsee erkunden

Auch an der Ostsee gibt es sowohl am Festland als auch auf den Inseln einiges zu erleben. Neben Stränden, langen Promenaden und gut erhaltenen Leuchttürmen, sind die Seebrücken, zum Beispiel in Boltenhagen, Dahme, Timmendorfer Strand und Zingst, beliebte Ausflugsziele für Spaziergänge am Meer und übers Wasser. In der Holsteinischen Schweiz lässt es sich an mehr als 200 Seen entspannen. Auch Städtetouren nach Kiel, Lübeck, Rostock und Schwerin lohnen sich, um Sehenswürdigkeiten zu erkunden oder zu shoppen.

Urlaubsaktivitäten an der Nordsee

Das Wetter ist ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Meeren. Dies sollte bei der individuellen Urlaubsplanung bedacht werden. Im Nordseeurlaub ist mit starkem Wind und sehr wechselhaftem Wetter zu rechnen. Im Prinzip zu allen Jahreszeiten. Wegen der unruhigen Wetterlage sind die Wellen häufig sehr hoch, was gerade für Familien mit Kindern, die einen entspannten Badeurlaub erleben möchten, nicht ideal ist. Aber die raue Nordsee bietet für Wassersportler wie Surfer oder Segler jede Menge Spaß, Action und Herausforderungen. Zum Beispiel St. Peter-Ording an der Küste und die Nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt sind beliebte Ziele, wenn es um sportliche Aktivitäten am Strand und auf dem Wasser geht. Das einzigartige Biotop Wattenmeer ist ein spannender Lebensraum, der sich im Nordsee-Urlaub erkunden lässt. Zum Beispiel mit Wanderungen zu den vorgelagerten Inseln. Kutterfahrten zu den Halligen, Radtouren am Deich, Reitausflüge und Deichwanderungen gehören zu den weiteren Aktivitäten, die bei Touristen besonders gut ankommen. Gesund und entspannend ist das Nordsee-Klima für Menschen, die zum Beispiel unter Allergien oder Asthma leiden. Auf den Inseln gibt es jede Menge Ausflugsmöglichkeiten und schönen Strände, an denen sich romantische Sonnenaufgänge und -untergänge erleben lassen. Ein sehr beliebter Strand befindet sich auf Amrum mit einer Länge von 14 Kilometern.

Das Wattenmeer vor der deutschen Nordseeküste ist durch drei Nationalparks geschützt. Foto: Istock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ostsee-Wetter und Ausflugsoptionen

I.m Vergleich ist das Wetter an der Ostsee eher trocken, sanft und freundlich. Durch das gefühlte Ausbleiben der Gezeiten herrscht ein sanfter Wind- und Wellengang, der besonders für Familien mit Kindern entspanntes Badevergnügen bietet. Urlauber verbringen gerne Zeit an den schönen und weiten Sandstränden. Besonders gefragt ist auch die Ostseeküste vor Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer Seenplatte. Touristen aus Deutschland und dem Ausland buchen hier gerne Appartements, Hotelzimmer, Ferienwohnungen oder sogar ganze Ferienhäuser. Auch die Ostsee bietet neben Bademöglichkeiten viele weitere Ausflugsziele. Bei Wanderfreunden steht die Insel Rügen hoch im Kurs. Sie ist die größte deutsche Insel der Ostsee und ein angesagtes Urlaubsziel für Radfahrer, Wanderer und Naturfreunde.

Der Klimavergleich

Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte regnet es an der Nordsee deutlich mehr. Klimatisch betrachtet haben sich Nord- und Ostsee in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erwärmt. Die genauen Temperaturwerte variieren an beiden Meeren aber je nach Saison, Ort und Wassertiefe erheblich. Die Folgen der Erwärmung sind gravierend. Der Klimawandel zeigt sich auch darin, dass sich im Winter weniger Eis auf dem Meer bildet. Nordsee und Ostsee sind Nebenmeere des Atlantiks. Durch das Kattegat, ein Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden mit 110 bis 150 Kilometern Breite, und den Nord-Ostsee-Kanal, eine der am meisten befahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt, sind sie miteinander verbunden.

Entscheidender Unterschied: Das Wattenmeer

Warum gibt es in der Ostsee kein Wattenmeer? Die Nordsee ist durch das Wechselspiel der Gezeiten geprägt. Alle zwölf Stunden und 25 Minuten wiederholt sich ein Hoch- beziehungsweise Niedrigwasser. Der Höhenunterschied zwischen diesen Wasserständen beträgt in der Nordsee zwischen zwei bis drei Meter. Gigantische Wassermassen, die bei Ebbe in den Nordostatlantik strömen und rund sechs Stunden später mit der Flut zurückkommen, ermöglichen ein einzigartiges Ökosystem: Das Wattenmeer der Nordsee ist das größte Wattenmeer der Welt und der größte Nationalpark Deutschlands. In der Ostsee bewegt sich der Meeresspiegel dagegen nur innerhalb von 10 bis 15 Zentimetern. Das Kattegat ist so schmal, dass im Laufe der Gezeiten keine großen Mengen Wasser in die oder aus der Ostsee fließen können. Der Wasseraustausch der Ostsee mit dem Ozean ist entsprechend viel geringer, was sich unter anderem am Salzgehalt bemerkbar macht. Während der Salzgehalt der Nordsee mit etwa 3,5 Prozent dem des Atlantischen Ozeans entspricht, liegt er in der Ostsee laut einer Statista-Studie zwischen etwa 0,3 und 1,8 Prozent.

Amrum ist eine der zwölf großen Nordsee-Inseln. Foto: Istock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nordsee: Inseln und Festland

Die zwölf großen Nordsee-Inseln Amrum, Baltrum, Borkum, Föhr, Helgoland, Juist, Langeoog, Norderney, Pellworm, Spiekeroog, Sylt und Wangerooge lassen sich zu allen Jahreszeiten besuchen und sind bei Touristen sehr beliebt. Wattwanderungen machen den Nordsee-Urlaub zu einem besonderen Ereignis. Der Blick auf den Meeresboden, wenn sich das Wasser während der Ebbe zurückzieht, fasziniert. Zertifizierte Wattführerinnen und Wattführer erklären den Teilnehmenden spannende Details und führen ihre Gruppen sicher zwischen den Gezeiten hindurch. Sie erklären und zeigen auch, welche Lebewesen im schlammigen Boden zu finden sind. Besonders angesagt sind Wanderungen zwischen den Halligen sowie die Wattüberquerung zwischen den Nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr.

Wenn die Sonne sinkt, eignet sich am Strand oder in den Dünen ein schönes Plätzchen, um das farbenfrohe Spektakel zu beobachten. Auf der Insel Föhr lassen sich zum Beispiel an den Stränden von Utersum und Dunsum besonders schöne Sonnenuntergänge genießen. Und generell ist die Westküste der Nordsee für das abendliche Lichterspiel am Himmel bekannt.

Auch tierisch spannende Abenteuer sind möglich: Robben sind pfeilschnelle Tiere. Mit Vorsicht und Sicherheitsabstand lassen sich Robben gut beobachten. Eine Annäherung von höchstens 100 Metern ist vorgeschrieben – zum eigenen Schutz, aber auch, um die Meeressäuger zu schützen. Wenn Menschen einem Robbenbaby zu nah kommen, besteht die Gefahr, dass es von seiner Mutter verstoßen wird. Kegelrobben und Seehunde sind die beiden Robbenarten, die in der Nordsee leben.

Als Insel ohne Mehrwertsteuer gilt Helgoland als Einkaufsparadies und beliebtes Ausflugsziel. Doch die Insel hat viel mehr zu bieten: Die Abgeschiedenheit vom Festland hat sie zum einzigartigen Naturparadies werden lassen. Wer Vögel genauer beobachten möchte, ist hier genau richtig. Hunderte von Trottellummenküken stürzen sich auf Helgoland von den Klippen ins Wasser. Auch Basstölpel und Eistturmvögel leben auf der Insel und im Meer.

Auch die Ostseeinsel Fehmarn ist bei Touristen beliebt. Foto: Istock Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ostsee: Insel und Festland

Die drei größten Ostsee-Inseln Rügen, Usedom und Fehmarn sind bei Touristen besonders gefragte Reiseziele. Poel, Ummanz und Hiddensee sind drei kleinere Alternativen für einen Inselurlaub.

Usedom liegt nicht nur in Deutschland, denn ein Teil der Insel gehört zu Polen. Die Strandpromenade ist die längste in Europa. Fehmarn gilt als Sonneninsel. Im Jahr gibt es hier 2.200 Sonnenstunden – damit gilt die Insel als die Region Deutschlands, wo am häufigsten die Sonne scheint. Daher eignet sich die Insel wunderbar für einen Sommerurlaub in der Ostsee. Gutes Wetter, Strand, Fischerdörfchen und ruhige Naturlandschaften.

Auch auf dem Festland an der Küste gibt es schöne Orte für entspannte Urlaubstage. Die Ostsee in Schleswig-Holstein ist bekannt für ihre Strände, Promenaden und Geschäfte – besonders in den bekannten „Hotspots“. Die Küste zwischen Glücksburg und Travemünde ist lang und die Zwischenziele abwechslungsreich. Zudem lockt das Binnenland mit der Holsteinische Schweiz und mehr als 200 Seen. Mit ihren Seen und kleinen Wäldern ist das Binnenland Holsteinische Schweiz ein idealer Ort für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind.