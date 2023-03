Sonne und Skifamilien strahlen um die Wette: Die Osterferien sind ideal, um noch einmal über glitzernde Pisten zu gleiten, auf einer Terrasse einen Kaiserschmarrn zu genießen und dem Nachwuchs beim Spielen im Schnee zuzuschauen. Schnee gibt es genug, und vor allem Familien freuen sich über die Schnäppchen, die sich die Bergbahnbetreiber und Hoteliers haben einfallen lassen, um im April ihre Betten zu füllen. Wir stellen schneesichere Ostereier für Familien vor.

Obertauern

Die Osterferien eignen sich gut, um den Kids die ersten Schwünge beizubringen: Firnschnee auf fast leeren Pisten, dazu schon warme Sonnenstrahlen. Im schneesicheren Skiort Obertauern im Salzburger Land zeigt Schneehase Bobby den Kleinsten den richtigen Schwung auf Skiern oder auf dem Snowboard, während die Eltern die 100 Pistenkilometer der Skischaukel Obertauern entdecken. Unter dem Motto „Bobbys Schneeabenteuer“ ist vom 8. bis 15. April ein fünftägiger Ski- oder Snowboardkurs, der Skipass, die Leihausrüstung und die Unterbringung mit Zusatzbett im Zimmer der Eltern enthalten. Kinder bis fünf Jahre zahlen dafür 260 Euro, Kids und Teens zwischen sechs und 14 Jahren 355 Euro.

Ski Amadé

Ordentlich zu Buche schlagen im Familien-Winterurlaub die Skipässe. Abhilfe schafft die traditionsreiche „Osterfamilienaktion“: Ab 18. März bekommen Kinder bis 15 Jahre den Skipass Ski Amadé kostenlos und können über insgesamt 860 Pistenkilometer der Salzburger Sportwelt, am Hochkönig, im Gasteinertal und Großarltal sowie in der Schladming-Tauern-Region flitzen. Die Voraussetzung dafür ist nicht nur Kondition, sondern: Mama, Papa, Opa - oder welcher Erwachsene auch immer im Skiurlaub dabei ist - kauft einen Sechstagesskipass. Kombiniert mit der Skiamadé-Osterfamilienaktion beispielsweise im Aparthotel Jagdhof in Filzmoos kostet ein Ferienapartment für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Skipässe ab 850 Euro pro Erwachsenem, Kinder im Zimmer der Eltern bezahlen nur die Halbpension.

Saalbach-Hinterglemm

Ein Herz für Skifamilien haben auch die Bergbahnbetreiber im Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: Unter dem Motto „Familyhit - Kids Osterbonus“ fährt dort vom 1. bis zum 10. April der Nachwuchs bis 15 Jahre in Begleitung der Eltern kostenlos - vorausgesetzt, die Erwachsenen kaufen eine Ski Alpin Card ab vier Tagen Gültigkeit. Dann steht gemeinsamen Abfahrten im gesamten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe sowie auf dem Gletscher-Skigebiet am Kitzsteinhorn nichts mehr im Weg.

Großglockner

Satte 50 Prozent Ermäßigung gibt es im schnee- und sonnenreichen Osttiroler Skigebiet Großglockner Resort Kals-Matrei für Youngsters sogar bis 18 Jahre. Das gilt auch für die Übernachtung im Viersternehotel Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel direkt an der Kalser Talabfahrt. Nur die Hälfte zahlen übrigens Teenager bis 18 Jahren für den Skipass auch in allen anderen Ostiroler und Kärntner Skigebieten, in denen der „Ski-Hit“-Skipass gültig ist: auf dem Mölltaler Gletscher, im Gebiet Ankogel, Skizentrum Hochpustertal, Skizentrum St. Jakob, Lienzer Dolomiten, Obertilliach und Kartitsch.

Dolomiti Superski

Noch eins drauf legt der Skipassverbund Dolomiti Superski: Mit der Pauschale „Dolomiti Springdays“ bekommen Skifamilien einen Tag geschenkt und zahlen auf den 1200 Pistenkilometern der insgesamt zwölf Skigebiete in Südtirol, Trentino und Venetien für den Sechstagepass den Preis von fünf und für sieben Übernachtungen den Preis von sechs Tagen. Gültig ist die Aktion vom 25. März bis Saisonende.

Zell am See

Natürlich darf in den Ferien im Schnee das Ostereiersuchen nicht zu kurz kommen - schließlich wollen die Kids auch ihren Spaß abseits der Piste. Spannung verspricht das traditionelle Ostereiersuchen am Ostersonntag im Skigebiet Schmittenhöhe oberhalb von Zell am See. Zwei Schneehügel und darin mehr als 50 bunte Ostereier warten vor dem Panorama-Restaurant an der Areitbahn III/TrassXpress Bergstation darauf, von fleißigen Schneebuddlern und Spürnasen gefunden zu werden. Um 14 Uhr fällt der Startschuss für die große Schatzsuche nach dem Hauptgewinn. In jedem der 50 versteckten Eier befindet sich ein Preis, dem Finder des „Schmitten Jackpot-Ei“ winken sogar 500 Euro in bar.

Stubaital

Passende Ostereier für schneehungrige Osterhasen gibt es auch im Stubaital in Tirol. Das „Big Family-Ski-Camp“ bei der Bergstation Gamsgarten ist ideal für die ersten Schwünge im Schnee. In kleinen Gruppen üben die Kids auf Förderbändern, Wellenbahnen, einem Karussell und mit dem zotteligen Big Family-Maskottchen mit viel Spaß das Skifahren. Stärken können sich die Buben und Mädchen im Kinderrestaurant mit Mittagsbetreuung. Der Preis für fünf Tage liegt bei 244 Euro. Sieben Übernachtungen mit Halbpension, Sechstageskipass Stubaier Gletscher für zwei Erwachsene, Gratis-Skipass für Kinder unter zehn Jahren, fünf Tage Big Family Ski-Camp inklusive Mittagessen (ab vier Jahren), Betreuung, Überraschung für die Kleinen sowie Gratis-Skibus im Stubaital kosten ab 1780 Euro pro Familie.