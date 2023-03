Bahn sperrt wichtige Strecken Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Wegen Bauarbeiten Osterferien: Viele Umleitungen und Sperrungen bei der Bahn Von dpa | 31.03.2023, 09:52 Uhr

Wer in den Osterferien mit der Bahn fahren will, muss vielerorts improvisieren. Die Bahn baut an ihrem Schienennetz. Das betrifft vor allem Reisende in NRW und Hessen.