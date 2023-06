Laue Sommernächte, leises, ja fast respektvolles Zikadenzirpen, glitzernde Sterne, dazu ein wenig Liebesleid oder gar ein Meuchelmord - schon steht die perfekte Kulisse für einen einzigartigen Operngenuss im Freien. Ob auf sonnengewärmten Stufen in Verona, in einem ehemaligen Spa-Tempel in Rom oder vor der riesigen Bühne des Sferisterio in Macerata - Italiens bekannteste Open-Air-Opernspiele haben sich die schönsten Bühnen für ihre Sommeraufführungen ausgesucht. Wenn es dann mucksmäuschenstill unter dem Sternenhimmel ist und der meist imaginäre Vorhang aufgeht, ist die Zeit der ganz großen Gefühle.

Hauptstadtspektakel: Caracalla-Thermen in Rom

Das römische Opernhaus besticht in der normalen Saison nicht gerade mit romantischer Architektur. Eher nüchtern und sachlich kommt das Teatro dell‘Opera daher. Das ändert sich bei den Sommerfestspielen, wenn Tanz, Schauspiel und Gesang in die Caracalla-Thermen verlegt werden und zwischen den Ruinen der weitläufigen Badeanstalt geliebt und gelitten wird. Die Zuschauer sitzen auf bequemen Plastikstühlen (auf denen man mit zu kurzen Röcken unschön festklebt) und haben von nahezu allen Plätzen gute Sicht, da die Reihen stufenweise aufgebaut sind. Wer sich schon tagsüber in die Ewige Stadt mit den so selbstverständlich ins Alltagsleben integrierten Ruinen verliebt hat, dem geht abends das Herz noch weiter auf. Dieses Jahr dürfen Freiluftgenießer ab Ende Mai ganz besondere Spektakel erwarten. Den Anfang machen Italobarden wie Zucchero, Stadionlegende Antonello Venditti und Startenor Andrea Bocelli. Freunde des Tanzes freuen sich anschließend auf Strictly Gershwin, eine Musical-Hommage an George Gershwin und seine Musik und natürlich den Klassiker: Roberto Bolle and Friends ab Mitte Juli. Ein bisschen Mitleid könnte man schon bekommen, wenn die Akteure bei den meist noch hohen Temperaturen über die Bühne wirbeln. Ende Juli geht es dann richtig los mit den grandi emozioni all‘italiana, den großen Gefühlen: Verdis Meisterwerke La Traviata und Rigoletto lassen die Bühne erbeben und selbst die leidenschaftlichsten Socialnetworker legen für ein paar Augenblicke ihre Smartphones zur Seite, wenn Violetta selbstlos auf ihre große Liebe verzichtet. Nicht umsonst ist dies eine der meistaufgeführten Opern der Welt.

Erste Premiere im Jahr 1913: Musikfans dürfen sich in Verona auf die Evergreens der Operngeschichte freuen. Wie bereits vor 100 Jahren startet die Saison 2023 mit „Aida“. Foto: Sandra Ehegartner/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Klassiker: Arena di Verona

Die Aufführungen im ehemaligen römischen Amphitheater mit den gut erhaltenen steinernen Stufen sind weltbekannt und wegen des Eventcharakters nicht nur bei eingefleischten Opernfreunden beliebt. Einzigartig und besonders ist die Atmosphäre, ob auf der Seconda Gradinata, den sonnengewärmten Stufen mit einem Picknick all‘italiana oder auf den Poltronissime-Sitzen in den vorderen Reihen. Dieses Jahr, dem 100. Jubiläumsjahr der Aufführungen - die Premiere war zwar bereits vor 110 Jahren, während der Weltkriege und der Pandemie fanden jedoch keine Aufführungen statt, wird nochmals eine Schippe draufgelegt. Und so dürfen sich Musikfans auf die Evergreens der Operngeschichte inklusive üppig-klassischer Inszenierungen freuen. Die Saison läutet am 16. Juni jene Oper ein, mit der 1913 alles begann: Aida. Für das dramatische Schicksal der gleichnamigen Prinzessin, die großen Chöre und zahlreichen Darsteller und Komparsen ist die 1500 Quadratmeter große Veroneser Bühne wie geschaffen. Klotzen statt Kleckern heißt die Devise: Da besteht ein Chor durchaus mal aus 180 Sängerinnen und Sängern, bei einigen Aufführungen traben Pferde über die Bühne und sogar Ziegen werden zu vierbeinigen Statisten im größten Open-Air-Operntheater der Welt. Spektakuläre und wimmelbildartige Bühnenbilder und Inszenierungen gelingen in der veronesischen Arena seit Jahrzehnten bestens. Das stellen sie auch bei weiteren Opern wie Carmen (die meistgespielte in Verona), Rigoletto, Der Barbier von Sevilla, La Traviata und Nabucco eindrucksvoll unter Beweis. Wenn dann die Klänge des Triumpfmarsches über die Ränge bis in die umliegenden Gassen erschallen und gefühlvolle Arien von Liebe und Leid erzählen, möchte man am liebsten aufspringen und mitsingen.

Mehr Informationen: Infos für den Opern-Ticketkauf größer als Größer als Zeichen Rom: Tickets für die Sommersaison der Opera di Roma in den Caracalla-Thermen gibt es im Opernhaus an der Piazza Beniamino Gigli 1 oder auf der Website der Oper: www.operaroma.it, alternativ auch direkt bei www.ticketone.it. Die Preise variieren nach Aufführung und Platz zwischen 25 und 150 Euro. Verona: Tickets für die Arena di Verona gibt es bei zahlreichen Spezialanbietern auch in Kombination mit ganzen Reisen oder direkt über die Webseite der Arena: www.arena.it.

Die Ticketpreise liegen zwischen 32 und 210 Euro, für die Premierenaufführung (16. Juni 2023) sind sie etwas höher. Macerata: Tickets können entweder an der Spielstätte selbst an der Piazza Mazzini, 10 oder online gekauft werden. Der offizielle Verkaufskanal des Macerata Opera Festival ist: www.sferisterio.it. Die Preise sind nach Position und Altersgruppen gestaffelt und liegen zwischen 15 und 150 Euro.

Festival in der Provinzhauptstadt: Sferisterio in Macerata

Die eher kleine Stadt Macerata in den Marken haben vielleicht noch nicht alle Musikfreunde auf dem Radar. Das ist schade. Denn so kuschelig und überschaubar die Provinzhauptstadt auf den ersten Blick erscheint, so eindrucksvoll, temperamentvoll und grandios sind die Aufführungen im sogenannten Sferisterio. Die Freilichtbühne wurde ursprünglich für die ebenfalls sehr italienische Leidenschaft, das Ballspielen, geplant und im Jahr 1829 vollendet. Dann musste der Sport der Musik weichen und seit 1921 findet dort mit einigen, teils langen Unterbrechungen das Sferisterio Opera Festival statt. Wer nun denkt, was als Sportarena gedacht und gebaut wurde, tauge nicht für die große Musik, irrt gewaltig. Die Akustik kann es mit so manchem Opernhaus aufnehmen und so steht dem Ohrenschmaus bei Sternenlicht nichts mehr entgegen. Das Festival wurde übrigens - wer hätte es gedacht? - ebenfalls von der Aida eröffnet. Dieses Jahr macht die kapriziöse Zigarrenfabrikarbeiterin Carmen mit ihren etwas verworrenen Amouren am 20. Juli den Anfang. Ihr folgen - meist nicht weniger dramatisch - weitere unglücklich liebende Frauen in Form der Traviata und der Lucia di Lammermoor.