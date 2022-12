Im Flughafen, im Hotel, im Restaurant, Café oder an einem anderen öffentlich zugänglichen Bereich – mittlerweile ist freies WLAN vielerorts schon ein gängiges Angebot. Gerade wenn man unterwegs oder auf Reisen ist, wird dieses dankbar angenommen, um das eigene mobile Datenvolumen zu sparen. Sehr verlockend, aber nicht unbedingt sicher! Bevor es ans Lossurfen geht, sollte man besser ein paar wichtige Dinge beachten.

Privates und öffentliches WLAN

Grundsätzlich lässt sich zwischen öffentlichen und privaten WLAN-Netzwerken unterscheiden. Privates WLAN ist daran erkennbar, dass es durch ein – im besten Falle starkes – Passwort geschützt wird. Niemand kann sich (legal) ohne dieses Passwort einloggen und das WLAN nutzen. Öffentliches WLAN ist dagegen niederschwelliger eingerichtet, sodass erst einmal jeder darauf Zugriff haben kann. Manche dieser Netzwerke sind kostenlos, andere kostenpflichtig, manche offen, andere gesichert. Eine Zwischenlösung sind halböffentliche Netzwerke, wie man sie etwa aus Gastronomie oder Hotels kennt, die einen Teilbereich ihres Netzes bei Eingabe eines schwachen Passwortes freigeben, welches – wenn überhaupt – nur selten geändert wird.

Öffentlich bedeutet einsehbar

Wer mit seinem mobilen Endgerät einen offenen WLAN-Hotspot nutzt, begibt sich in einen Raum, zu dem genauso auch andere Nutzer freien Zugang haben. In der Regel sind solche WLAN-Netze nicht verschlüsselt, daher sind auch die Sicherheitsstandards eher niedrig. Das bedeutet in der Theorie, aber unter Umständen leider auch in der Praxis: Jeder andere Hotspot-Nutzer könnte Ihren Datenstrom mitlesen und somit auch an Ihre Daten gelangen. Was man selbst meist als sicher und privat auf seinem Smartphone empfindet, ist für Hacker leicht einseh- und abgreifbar.

Auf verschlüsselten Seiten surfen

Wenn Sie unterwegs im Internet sind, achten Sie daher auf verschlüsselte Seiten, auch dann, wenn Sie nicht über einen öffentlichen WLAN-Hotspot verbunden sind. Woran Sie diese erkennen? Die Internetseite beginnt mit „https://“, dabei ist das S hierbei entscheidend. Browser kennzeichnen Verschlüsselungen außerdem auch oft durch grüne Farbe oder ein Vorhängeschloss in der Adresszeile. Sollten Sie in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk surfen, gehen Sie vor der Einwahl in den Hotspot außerdem sicher, dass die Datei-/Verzeichnisfreigabe deaktiviert ist.

Gespeicherte Netzwerke löschen

Endgeräte speichern in der Regel die Netzwerke, in denen sie bereits einmal eingewählt waren, auch diese, die mit einem Passwort wie etwa in Hotels gesichert wurden. Das erleichtert beim nächsten Mal den Zugang, da automatisch wieder eine Verbindung hergestellt wird. Es ist allerdings ratsam, das WLAN-Modul immer dann abzuschalten, wenn es nicht benötigt wird. Außerdem können Sie unter Netzwerkeinstellungen „gespeicherte Netzwerke“ löschen oder unter der WLAN-Einstellung „Automatisch erneut verbinden“ deaktivieren, um dieser Automatik zu entkommen. Denn diese macht es Hackern möglich, mit sogenannten „Evil Twin“-Attacken die Endgeräte auf einen falschen Pfad zu führen. Dabei erstellen sie eine Kopie des WLANs, indem sie ein neues Netzwerk mit gleichem Namen einrichten (WLAN-Namen sind generell frei wählbar). So könnten sich Tablets, Smartphones oder Laptops aufgrund der Automatik unbemerkt in ein schädliches Netzwerk einwählen.

Wenn möglich VPN-Zugänge nutzen

Passwörter sind eine erste Sicherheitsschranke, sichern ein Netzwerk, je nachdem ob sie stark oder schwach sind, aber auch nur bedingt vor Angriffen ab. Mehr Sicherheit bietet ein Virtual Private Network, kurz VPN. Dieses verschlüsselt sämtliche Daten, die durch ein offenes WLAN geschickt werden. Spezielle VPN-Programme, -Apps oder Anti-Virenprogramme bieten VPNs an – meist allerdings kostenpflichtig.

Erst überlegen, dann surfen

Grundsätzlich sollten sich Nutzer immer vorher überlegen, welche Informationen sie wirklich in einem nicht geschützten Raum wie öffentlichen Hotspots teilen möchten. Sensible Daten sollten auch sensibel behandelt werden. Um sicher zu sein, sollte es daher immer vermieden werden, etwas wie Online-Banking im offenen WLAN zu betreiben. Ein weiterer Tipp: Nehmen Sie Updates Ihrer Mobilgeräte wahr, damit das Betriebssystem stets auf dem neuesten Stand ist.