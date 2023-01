Egal, ob zum ersten Mal oder als Wiederholungstäter: Namibia schlägt jeden in seinen Bann. Mit seinen Wüsten und Canyons, die weite Teile des Landes dominieren. Mit seiner Tierwelt, die so reich ist wie in kaum einem anderen Land. Mit den höchsten Dünen der Erde und der riesigen Salzpfanne von Etosha. Mit Menschen, deren Urahnen bereits vor zehntausenden Jahren als Jäger und Sammler unterwegs waren und die Felszeichnungen hinterließen, die heute zum Weltkulturerbe gehören. Und das Schönste daran: Auf Rundreisen lässt sich all dies und noch viel mehr hervorragend kombinieren. Unbedingt dabei sein sollten aber immer die folgenden Highlights.

Dicke Dinger – die Dünen von Sossusvlei

Frühmorgens auf dem Weg zu Namibias zweifellos schönstem Stück Natur – den Dünen von Sossusvlei im Namib-Naukluft-Nationalpark. Schon wenige Kilometer hinter dem Eingangstor wachsen links und rechts erste imposante Sandberge aus dem Boden der ältesten Wüste der Welt. Bald darauf stehen gewaltige Linear-, Sichel- und Sterndünen förmlich Spalier, von Baumeister Wind mit unendlich viel Geduld und Zeit aufgetürmt zu märchenhaften Gebilden.

Eine Hauptrolle in dieser surrealen Morgen-Show spielt die aufsteigende Sonne: Sie fabriziert schwere schwarze Schatten, die wie urzeitliche Monster hinter den elegant geschwungenen Dünenkämmen hocken – gestochen scharf und in brillanten Farben. Weit darüber drehen bunte Heißluftballons ihre exklusiven Kreise. Ganz unten ziehen einsame Frühaufsteher vorbei: Schabrackenschakale. Strauße. Oryx-Antilopen. Und an Düne 45 haben sich trotz früher Stunde bereits zwei Dutzend Leute aufgemacht zum obligatorischen Sturm auf den Gipfel.

Am Ende des Weges dann umschließen die bis zu 350 Meter hohen apricot-farbigen Dünen die ausgedörrte Pfanne des Vlei wie ein Amphitheater – ein Anblick, den man nie wieder vergisst. Und ganz selten setzt Regen noch einen drauf: Dann explodieren in der extremen Wüstenei Tiere und Pflanzen regelrecht ins Leben. Einen kurzen Dünen-Spaziergang weiter verblüfft das nächste Naturwunder. Am Dead Vlei ragen seit Jahrhunderten unzählige tote Bäume in den Himmel – der bizarre „Friedhof“ ist ebenfalls eine der großen Attraktionen des Landes.

Menschen der Steinzeit – im Lebenden Museum

Willkommen in der Steinzeit, willkommen bei den San! Einem Volk, dessen Kultur 44.000 Jahre alt sein soll – das jedenfalls glauben Forscher anhand neuester Analysen von Höhlenfunden beweisen zu können. Damit existierten die San nicht nur mehr als doppelt so lange wie bisher angenommen; sie könnten damit sogar den Beginn der menschlichen Kultur markieren. Die von weißen Einwanderern als Buschmänner bezeichneten Steinzeitmenschen sind von zierlicher Gestalt, meist nicht größer als 1,60 Meter und von gelblich-hellbrauner Hautfarbe. Ihre uralte Sprache besteht unter anderem aus komplizierten Klicklauten – allein die Konversation ist ein für Mitteleuropäer faszinierendes akustisches Phänomen.

Die San sind berühmt als Spurenleser und Jäger, die ihre Beute durch pure Ausdauer zermürbten. 40 Stunden etwa konnte die Verfolgung einer großen Kudu-Antilope dauern, bevor das Tier erschöpft zusammenbrach. Diese traditionelle Hetzjagd, die übrigens auch die Aborigines in Australien praktizierten, wird als „Großer Tanz“ bezeichnet. Dabei wurden die Jäger in ihrem Empfinden eins mit ihrer Beute. Versetzten sich in sie hinein, ahnten deren Wege voraus und erlegten sie schließlich mit dem Speer aus kürzester Distanz. Heute allerdings nicht mehr.

Im „Lebenden Museum“ präsentieren die San ihre Kultur trotzdem so authentisch wie möglich. Für Besucher ein kultureller Höhepunkt auf ihren Rundreisen, für die San selbst eine wichtige Einnahmequelle. Darüber hinaus funktioniert das Museum als eine Art Schule für Geschichte, weil uraltes Wissen und Werte bewahrt werden. Und nicht zuletzt verstehen durch die Begegnung mit den San immer mehr Gäste, was diese Ureinwohner so einzigartig macht. Was wiederum deren Stolz, Würde und Selbstbewusstsein steigert.

Pirsch am Pfannenrand – der Etosha National Park

Der Etosha National Park ist Namibias touristische Top-Attraktion. Und absolute Weltklasse, wenn es um Begegnungen mit Tieren geht. Nicht nur in Namibia gibt es nichts Vergleichbares, auch für Afrika ist dieses Schutzgebiet einzigartig. Sein Herzstück bildet eine 5.000 Quadratkilometer große Ton- und Salzpfanne, die sogar aus dem Weltall sichtbar ist und ein knappes Viertel der Gesamtfläche einnimmt. Durch den Park führen etwa 700 Kilometer unbefestigte Straßen unter anderem zu sechs Camps sowie Dutzenden natürlicher und künstlicher Wasserlöcher, an denen sich bis auf Krokodile, Flusspferde und Büffel alles tummelt, was in der Tierwelt des südlichen Afrikas Rang und Namen hat. Plus jeweils Hunderte Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten.

Wer direkt im Park übernachtet, kann schon zwischen Dusche und Frühstück glücklich werden, wenn sich an den eigenen Wasserreservoirs des Camps Zebras, Gnus, Springböcke, Oryx-Antilopen, Giraffen und viele andere Vierbeiner zum Trinken und Baden versammeln. Und dann wird jede Pirschfahrt zum Abenteuer: Keiner weiß, wer oder was des Weges kommen wird, nur dass etwas kommt, ist absolut sicher. Ein strammer Löwe etwa, der wie aus dem Nichts zwischen zwei Safari-Jeeps auftaucht. Ein Geparden-Pärchen, das im Akazien-Schatten gut getarnt nach Beute ausspäht. Giraffenbullen, die sich mit Hälsen und Köpfen derb um die Liebste hauen. Nashörner, die sich mit Dreck zukleistern bis zur Hornspitze – das sind Glücksmomente, die jeder in Etosha so oder so ähnlich oder ganz anders erleben wird.

Besonders schön wird es immer dann, wenn Elefanten im Spiel sind. Weil sie meist in Herden kommen und sich ganz viel Zeit am und im Wasserloch lassen. Weil dann Dutzende Bullen, Frauen und Kinder ganz entspannt ausgelassenes Familienleben zelebrieren. Weil dann getollt und gezofft wird, dass es eine wahre Freude ist. Weil es dann Ringkampf gibt mit Rüsselverknoten und Modderschleudern mit Sand. Weil dann Kleinkinder den akkuraten Gebrauch ihrer spindeldürren Rüssel-Röhrchen üben und Teenager sich wechselseitig Duschen ins Gesicht prusten. Spaßfaktor 100 Prozent. Für Beteiligte wie Beobachter.