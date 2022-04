Saisonauftakt in Travemünde FOTO: Christian Charisius Lübeck Nach zwei Jahren wieder „Ostermünde“ zum Saisonauftakt Von dpa | 14.04.2022, 07:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause will das Seebad Travemünde wieder mit seinem traditionellen Programm „Ostermünde“ in die Saison starten. Vom Karfreitag (15. April) an werde sich im Brügmanngarten an der Promenade wieder alles um das Osterfest drehen, teilte die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) mit. „Ostermünde“ bedeute nicht nur einen unbeschwerten Start in den Frühling, sondern auch in die gesamte Veranstaltungssaison 2022, sagte LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas.