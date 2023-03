Sonnenuntergang am Strand in Florida Foto: Christian Röwekamp/dpa-tmn up-down up-down Florida Nach Hurrikan: Viele Strände in Fort Myers wieder offen Von dpa | 07.03.2023, 16:01 Uhr

Langsam erholt sich Fort Myers in Florida von den Folgen des Hurrikans: Strände und Hotels öffnen schrittweise wieder. Was Touristen in der Stadt jetzt wieder machen können.