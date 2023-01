War da was vor 50 Jahren? Das Münchner Stadtmuseum sammelt noch Erinnerungen an die Olympischen Spiele vor 50 Jahren, die so heiter begannen - mit einem farbenfrohen Olympiadackel als Maskottchen, weißblauer Lebensfreude und Bilderbuchwetter. Die Erinnerung daran wird jedoch für immer überschattet vom Überfall eines palästinensischen Terrorkommandos auf das Quartier der israelischen Mannschaft und das Blutbad am Flughafen Fürstenfeldbruck. Dennoch waren diese Sommerspiele für München der Aufbruch in eine neue Zeit - nicht nur im Olympischen Dorf mit dem ikonischen Zeltdach über dem Olympiastadion. Die ganze Stadt wurde umgemodelt. Von den Um- und Neubauten damals profitieren die Münchner noch heute. Und sie fanden zu einer Zeit statt, in der scheinbar die ganze Stadt im Aufbruch war.

Die Studentenrevolten der 68er hatten auch München verändert. Schwabing war ein geheimnisvoller Ort, sagt etwa Michael Popp im „Zeitzeugenportal“. Er studierte damals Kunstpädagogik an der Kunstakademie, einer „Insel der Seligen“. Das als spießig geltende München ist dabei, seine Biederkeit abzustreifen, die außerparlamentarische Opposition (Apo) definiert sich durch oft groteske Happenings gegen Naziverkrustungen. Revolutionäre Ideen schwappen von Berlin nach München, neue Formen des Zusammenlebens werden ausprobiert: Kinderläden, Kommune, freie Liebe. Szenetheater entstehen wie das TamS, das Theater am Sozialamt, in einem ehemaligen „Tröpflesbad“ - auch nach über 50 Jahren eine Münchner Institution.

Uschi Obermaier und Rainer Langhans gründen die Highfish Commune in Schwabing und werden zum „schönsten Paar der APO“ hochgejazzt. Das Fotomodell wird zum Gesicht der Roaring Sixties und der freien Liebe. Sie geht mit Mick Jagger Kaviar essen, schläft mit Keith Richards und verführt Jimi Hendrix, der womöglich in Schwabing seine erste Gitarre zerstört.

Die Münchner Schauspielerin Barbara Valentin war eng mit Freddie Mercury befreundet. Ihr farbenfrohes Porträt ziert eine Garagenwand am Holzplatz. Foto: Simone F. Lucas/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit 50 Live Clubs explodiert Münchens Nachtleben geradezu. Am Elisabethmarkt öffnet mit dem „Blow Up“ die erste Großraumdisco, im „Crash“ in der Lindwurmstraße wird ein Rekord im Dauertanzen aufgestellt. Im Theater an der Brienner Straße feiert das Musical Hair das Wassermannzeitalter, Discoqueen Donna Summer singt „Aquarius“ und quartiert sich in München ein. Es ist auch die Hochzeit der Münchner Schickeria, die Helmut Dietl in den Fernsehserien Monaco Franze oder Kir Royal so porträtiert hat und die von der Spider Murphy Gang besungen wurde: „Jeder spuilt an Superstar / Und sauft an Schampus an der Bar / In da Schickeria“.

Noch bis zum 7. Januar 2024 kann man sich im Stadtmuseum auf einen Streifzug durch die Münchner Nacht machen. Die Ausstellung „Nachts. Clubkultur in München“, die Fotografien aus 80 Jahren Clubkultur zeigt, erweckt auch die popkulturelle Blütezeit der 1970er-Jahre zu neuem Leben. Einer der damals prägenden Stars ist Freddie Mercury, der Sänger von Queen, der zwischen 1979 und 1985 sporadisch in München wohnte.

Wer sich auf seine Spuren begibt, kommt dem Star, der 1986 an Aids gestorben ist, sehr nah. Grundlage des geführten Spaziergangs ist das Buch „Mercury in München. Seine besten Jahre“. Autor Nicola Bardola hat dafür mit zahlreichen Zeitzeugen gesprochen und listet 48 Orte auf, die für den Sänger von Bedeutung waren wie die damaligen Musicland-Studios im Keller des Münchner Arabellahauses aber vor allem die vielen Clubs, in denen Mercury seine Homosexualität exzessiv ausleben konnte. Dabei war er womöglich auch bisexuell, wie Bardola andeutet. Zumindest habe ihn eine enge Freundschaft mit Barbara Valentin verbunden, mit der er auch eine Wohnung teilte. Da passt es, dass neuerdings ein farbenfrohes Porträt der Schauspielerin an einer Garagenwand am Holzplatz zu finden ist, direkt gegenüber dem, in ein Denkmal umgewandelten Klohäuschen „Le Pissoir“, auf dem auch Freddie Mercury prangt - neben Rainer Werner Fassbinder und einem Jugendbild von Albert Einstein.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Ausstellung: Das Münchner Stadtmuseum am St. Jakobs-Platz widmet sich noch bis 31. Dezember einer Olympischen Spurensuche. Bis 7. Januar 2024 lädt die Sonderausstellung „Nachts. Clubkultur in München“ zu einem Streifzug durch 80 Jahre Münchner Nachtleben ein. Das Tagesticket fürs gesamte Haus kostet sieben Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Buch: Nicola Bardolas Buch „Mercury in München - Seine besten Jahre“ ist bei Heyne hardcore erschieren. Freddie-Mercury-Tour: Wer sich mit einem Tourguide auf die Spur von Freddie Mercurys Münchner Jahren begeben will, sollte gut zu Fuß sein. Die Tour dauert rund drei Stunden, wobei viele Anekdoten und einige „Einkehrschwünge“ für Abwechslung sorgen. Durchgeführt wird sie ab fünf Personen. Kosten 39 Euro.

Das Porträt am inzwischen denkmalgeschützten Pissoir soll nicht der einzige Erinnerungsort an Freddie Mercury bleiben, wenn es nach Herbert „Herbi“ Hauke geht. Der Finanzberater, Pop-Enthusiast und leidenschaftliche Sammler von Star-Memorabilien denkt an eine Statue des Sängers am Gärtnerplatz. Kennengelernt hat Hauke den Sänger schon am Beginn seiner großen Karriere, wie er gern erzählt. Als erstes sei ihm der Überbiss des „schmächtigen Kerlchens“ aufgefallen: „Ich hab‘ ihn angeschaut und gedacht, geh‘ zum Zahnarzt.“ Das war, bevor sich Freddie Mercury mit Schnauzer und Muskelpaket zur Kunstfigur der Schwulenszene wandelte, der seine Sexualität in jeder Hinsicht exzessiv auslebte. Die Münchner Clubs wie das Pimpernell, der Ochsengarten, das Henderson oder die Paradiso Tanzbar boten ihm und seiner Entourage dafür reichlich Gelegenheit.

In seinem Rockmuseum hatte Herbi Hauke auch Erinnerungsstücke an Queen gezeigt. 17 Jahre lang galt das Museum im Olympiaturm als höchstes Rockmuseum der Welt. Im Januar 2022 war Schluss damit, die Ausstellungsfläche wurde für Präsentationen zum Olympia-Jubiläum gebraucht. Womit wir wieder bei diesen Spielen wären, die München für immer verändert haben.