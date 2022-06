Auch die Freilichtbühne Meppen ist leider nicht von der Corona-Pandemie verschont geblieben. Zwei Jahre lang mussten Musicalfans auf die Auftritte in der Natur verzichten. Dafür startet das neue Programm in diesem Jahr unter einem besonders guten Stern. Mit einer neuen Überdachung werden sowohl Besucher als auch die Bühne vor Regen und Sonne geschützt.

Das rund 2000 Quadratmeter große Membrandach bietet ausreichend Schatten, damit die Zuschauer auch bei praller Sonne ungehindert das Geschehen auf der Bühne verfolgen können. Noch wichtiger ist wohl der Schutz vor Regen, den das Dach bietet. Plötzlich auftretende Regenschauer sind damit kein Problem mehr. Auch verregnete Wochenenden müssen kein Grund mehr zur Sorge zu sein. Dank der neuen Überdachung können die Shows völlig wetterunabhängig geplant werden.

Der Charme, die Shows in der freien Natur zu erleben, bleibt trotz allem erhalten. Das Dach ist zu allen Seiten offen und gibt den Blick auf die grüne Umgebung frei.

Oger Shrek auf der großen Bühne

In der ersten Saison mit Dach lädt die Freilichtbühne Meppen Fans dazu ein, die Blues Brothers und den tollkühnen Helden Shrek völlig neu zu erleben.

In „Shrek – The Musical“ begleiten die Zuschauer den grünen Oger namens Shrek auf seinem Abenteuer, die Ruhe in seinem Sumpf wiederherzustellen. Das Musical nach dem gleichnamigen Dreamworks Film lässt die bekannte Geschichte um Shrek neu aufleben. Das Musical startet am 26. Mai und wird in regelmäßigen Abständen sonntags und unter der Woche aufgeführt. Am Donnerstag, den 18. August findet eine Sondervorstellung unter dem Motto „Genuss, Geschmack & Musical“ statt.

Gaunereien und Musik: die Blues Brothers

In „Blues Brothers – Im Auftrag des Herrn“ nach dem Kultfilm „The Blues Brothers“ versuchen die rebellischen Brüder Jake und Elwood Blues das Waisenhaus zu retten, in dem sie aufgewachsen sind. Das einzige Problem an der Sache: sie müssen das Geld auf ehrliche Weise verdienen. Die Idee eines großen Konzertes entsteht und der legendärer Roadtrip beginnt. Das Musical startet am 25. Juni und wird in regelmäßigen Abständen samstags und sonntags aufgeführt. Am Freitag und Samstag, den 19. und 20. August, finden Sondervorstellungen unter dem Motto „Genuss, Geschmack & Musical“ statt.