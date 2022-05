Die Wesermarsch ist der Küstenstreifen, der zwischen Wilhelmshaven im Westen und Bremerhaven im Osten liegt. Ungefähr in der Mitte liegt das Nordseebad Burhave. Dieses gilt als beliebtes Urlaubsziel bei Familien. In vielen Fällen gehen sie über drei Generationen – Großeltern, Eltern und Kinder. Neben einem weiten Blick aufs Meer bietet Burhave die weltweit einzige tidenunabhängige Nordseelagune - ein Meerwasser-Badesee.

Familienfreundliche Strände

Zwischen Mai und Oktober kommen hier große und kleine Wasserratten auf ihre Kosten – Pirateninsel und Tretbootfahren inklusive. Auffallend sind großzügige, flach abfallende Sandstrandabschnitte neben den ansonsten begrasten Strandflächen.

Burhave gilt als familienfreundliches Urlaubsziel. Neben Sandstrandabschnitten bietet der Ort auch eine Spielscheune für Kinder.

Gleich hinterm Deich gibt es das nächste Familien-Highlight: eine großzügig angelegte Spielscheune. Sie ergänzt das familienfreundliche Urlaubskonzept, denn auch bei nicht strandtauglichem Wetter ist hier für Unterhaltung gesorgt. Von der Riesenrutsche bis zum Autorennen mit dem Formel-1 Simulator – alles vorhanden. Wer sich eine elterliche Auszeit nehmen möchte, kann seine Kinder bei einem Animationsteam im Kids-Klub betreuen lassen.

Auf Krabbenfang

Familienfreundlich – das ist auch der Ansatz für viele weitere Urlaubsunternehmungen in der Region. Zu Fuß über einen Kunst-Promenadenweg ist der Nachbarort Fedderwardersiel zu erreichen. Vom dortigen idyllischen Krabbenkutterhafen fahren traditionelle Kutter zum Krabbenfang raus auf die Nordsee und kommen mit frischem Fang zurück. Wer will, kann mit der MS „WEGA II“ zu einer der größten Seehundbänke an der Küste mitfahren.