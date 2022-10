Treppenhaus im Riviera Palace Foto: Daniela David/dpa-tmn up-down up-down Im warmen Licht des Südens Menton an der Côte d’Azur Von dpa | 12.10.2022, 04:33 Uhr

Adel und Großbürgertum aus Nordeuropa kurbelten in der Belle Époque den Tourismus in Menton an und hinterließen Grandhotels und exotische Gärten. Noch heute beschwört die Stadt exquisit-idyllische Träume.