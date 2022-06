ARCHIV - Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild FOTO: Roberto Pfeil Tourismus Mehr Gäste und Übernachtungen im April in Schleswig-Holstein Von dpa | 21.06.2022, 10:08 Uhr

Der Tourismus im Norden ist im April wieder annähernd auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen. Wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte, kamen im April dieses Jahres 736.000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen Schleswig-Holsteins an. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 89.000 und im April 2020 kamen 29.000 Gäste an. Damals galten allerdings zum Teil Beherbergungsverbote. Im Spitzen-April 2019 kamen 763.000 Gäste an (2018: 599.000). Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen betrug im April gut 3 Millionen Nächte, 2019 waren es gut 2,9 Millionen.