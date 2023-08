200 Meter lange Hängebrücke in Jerusalem Foto: Eliyahu-Yanai/City of David/dpa-tmn up-down up-down Nahe der Altstadt Mehr als 200 Meter lange Hängebrücke in Jerusalem eröffnet Von dpa | 02.08.2023, 17:13 Uhr | Update vor 17 Min.

Fußgänger-Hängebrücken kennt man eher als Attraktion in Gebirgsregionen. Doch auch in der größten Stadt in Israel gibt es Berge - und ein Tal, das nun eindrucksvoll überspannt wird.