Tatort Münster

1970 begann mit der ersten Ausstrahlung des Tatorts eine wahre Erfolgsgeschichte. Noch heute ist die Krimi-Serie eine der beliebtesten der Deutschen und lockt Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Seit mittlerweile 20 Jahren schon begeistert vor allem das Duo Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster. Viele beliebte Plätze sind oft Drehorte und sind bei einem Rundgang durch die Stadt einen Besuch wert. Zu einem gepflegten Stadtbummel lädt allein schon der Prinzipalmarkt mit all seinen Nebenstraßen ein. Hier reihen sich in historischen Gebäuden die Geschäfte aneinander. Über das Kopfsteinpflaster rattern Busse und Fahrräder, doch hektisch wirkt es kaum. In vielen angrenzenden Cafés lässt sich zur Not ein kleines Päuschen einlegen. Wer mittwochs oder samstags in der Stadt ist, dem ist ein Gang über den Markt am Domplatz zu empfehlen. Blumen, Käse, Fisch und andere Spezialitäten von regionalen Anbietern laden zum Stöbern und Probieren ein. Die Atmosphäre: einfach nett. Bei Dreharbeiten stand Axel Prahl auch schon mal selbst in einem der zahlreichen Wagen. Für Kunstinteressierte bietet das nur einen Steinwurf entfernte LWL-Museum zahlreiche Einblicke. Die Kulissen wurden bereits mehrmals für Dreharbeiten genutzt. Ruhe und Entspannung finden Stadtbesucherinnen und -besucher ebenfalls nicht weit entfernt – ohnehin sind viele schöne Plätze fußläufig erreichbar – entweder im Botanischen Garten der Universität oder am Aasee. Der Aasee ist ein wahres Naherholungsgebiet. Spaziergänger, Radfahrer oder Inline-Skater dürften den Ausflug ins Grüne genießen. Darüber hinaus gibt es für Aktivitäten auf dem Wasser einen Bootsverleih, eine Segelschule und zwei Segelclubs. Auch der Zoo Münster, in dem Kommissar Thiel schon undercover ermittelte, liegt angrenzend. Der Botanische Garten, der innerhalb des Schlossparks liegt, ist täglich für Flanierende geöffnet und kostet auch keinen Eintritt. Ein Abstecher lohnt sich.

Usedom

Usedom – Krimi und Idyll

So idyllisch, was soll da denn Schlimmes passieren? Doch der Usedom-Krimi bietet immer wieder spannende Geschichten für seine Zuschauenden, von denen es pro Folge Millionen gibt. Die Ostseeinsel in der Pommerschen Bucht, die zu einem kleinen Teil auch zu Polen gehört, ist aber nicht nur beliebter Drehort, sondern auch beliebtes Urlaubsziel – zurecht. Man muss nicht weit schauen, um Drehorte der Serie zu entdecken. Zum Großteil spielt die Handlung in Bansin, Ahlbeck und Heringsdorf. Die Ortschaften liegen direkt am Meer, ein weißer Sandstrand lädt zum Verweilen, Entspannen und Sandburgen Bauen ein. In Bansin erhebt sich eine Steilküste, die über die Jahrhunderte entstanden ist und nun ein echtes Naturhighlight darstellt. Einen Abstecher sollte man ebenfalls zur Seebrücke in Heringsdorf machen. Mit 508 Metern Länge ist sie die längste ihrer Art in Kontinentaleuropa. Auf der Landseite der Brücke befindet sich ein Gebäudekomplex mit Ferienwohnungen sowie ein Muschelmuseum, Restaurants, Geschäfte und ein Kino. Der lange Teil, der über dem Meer liegt, ist teilweise überdacht, lädt zum Spazieren ein und hat an seinem Ende ein weiteres Restaurant. Meer geht nicht. In der Folge „Geisterschiff“ ist das Lokal „Pott & Pann“ ein wichtiger Schauplatz. Das Motiv wurde im „Café Knatter“ in Ückeritz gedreht. Hier, zehn Kilometer nördlich von Heringsdorf, gibt es ein Restaurant, eine Pension und auch eine Surfbude, wo man trendige Wassersportarten lernen oder einfach auf dem Wasser entspannen kann. Wer mit Kindern unterwegs ist, für den bietet das Ostsee-Idyll ebenfalls einiges. Beispielsweise die Phänomenta in Peenemünde, wo über 200 naturwissenschaftliche und physikalische Phänomene entdeckt und erlebt werden können. Zum anderen eröffnet die Sternwarte in Heringsdorf einen beeindruckenden Blick in den Himmel. Von montags bis donnerstags öffnet sie bei freiem Himmel Tür und Dach ab 20.30 Uhr.

Wilder Kaiser

Der Bergdoktor – Blick auf den Wilden Kaiser

16 Staffeln gab es bislang schon vom Bergdoktor, die Dreharbeiten für die 17. laufen. Es gibt sicher schlechtere Orte für eine Produktion. Denn die Bergkulisse des Wilden Kaisers in Tirol bietet Urlaubsflair schlechthin. Hier hat Schauspieler Hans Sigl als Dr. Martin Gruber alle Hände voll zu tun. Wer mal nicht so viel zu tun hat und während der Sendepause des Bergdoktors wenigstens einen Hauch davon spüren will, der hat die Möglichkeit, einige der Drehorte zu besuchen. Allein der Blick aus Ellmau auf den Wilden Kaiser ist schon mal beeindruckend. Doch warum nicht direkt hin da? Im Winter Ski fahren, im Sommer wandern – warum nicht? Doch zurück zum Doktor. Der hat seine Praxis im Bauernhof „Hinterschnabl“ in Ellmau. Das Bauernhaus fand bereits 1694 erstmals Erwähnung und ist, wenn nicht gedreht wird, kann dienstags, mittwochs, freitags und samstags zwischen 9.30 und 12 Uhr besichtigt werden und ein Blick auf den „Arbeitsplatz“ von Sprechstundenhilfe Linn Kemper (Andrea Gerhard) und Dr. Gruber geworfen werden. Ebenfalls zu besichtigen ist das Wohnhaus des Bergdoktors, der Gruberhof. In Wahrheit handelt es sich hierbei um den Hof Köpfing am Bromberg bei Söll. Dieser ist in Privatbesitz, ist aber von Mai bis Oktober am Montag von 10 bis 14 Uhr und Dienstag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt. Mehrmals in der Woche wird auch eine Traktorfahrt zum Gruberhof angeboten, auch eine Wanderroute „Bergdoktor Runde Söll“ bietet Interessierten die Gelegenheit, die Landschaft um den Drehort herum auf besondere Weise zu genießen.

Lüneburg

Liebe in Lüneburg

Wer an Lüneburg denkt, dem kommt – zumindest, wenn er Fan von Telenovelas ist – „Rote Rosen“ in den Sinn. Die beliebte Nachmittags-Telenovela wird in der Hansestadt Lüneburg gedreht, mittlerweile mehr als 3600 Folgen. Die Stadt selbst ist der Liebe nicht abgeneigt und profitiert. Denn themenspezifische Stadtführungen gibt es einige, bei denen das Flair der Telenovela und insbesondere natürlich das der historischen Salz- und Hansestadt zum Tragen kommt. Ob klassische Führung zu Außendrehorten, per Rad oder auch mit der Kutsche – Orte wie die „Gärtnerei Albers“, „Brunos Ziegenhof“ oder das Hotel „Drei Könige“ werden erkundet. Und ganz nebenbei kann man das Treiben in der Stadt erleben. „Am Sande“ ist der historische Platz der Stadt, von wo aus man viele Möglichkeiten zur Erkundung hat. Früher war der Platz der wichtigste Warenumschlagplatz der Stadt und heute noch einer der bedeutendsten mittelalterlichen Plätze Deutschlands. Hier reihen sich nach wie vor alte Bürgerhäuser mit diversen Arten Lüneburger Giebel aneinander und beherbergen jetzt Geschäfte, Einkaufsläden und Co. Durch nicht minder schöne Gassen, in denen moderne Restaurants und Cafés diverse, auch vegane, Köstlichkeiten anbieten, geht es zum Marktplatz, an dem das Rathaus liegt – das größte mittelalterliche Rathaus im Norden. Die schönsten Räume können zu festen Terminen bei öffentlichen Führungen bestaunt werden. Fünf Minuten Fußweg sind es dann ins Wasserviertel zum Stintmarkt. Der Name rührt vom früheren Handel mit Stint, einem lachsartigen Fisch. Von hieraus wurden auch andere Waren verladen und über die durch Lüneburg fließende Ilmenau Richtung Ostsee verschifft. Die Außengastronomie, direkt am Wasser gelegen, schafft heute eine besondere Atmosphäre. Der hier zu sehende Alte Kran gehört mittlerweile auch zu den Wahrzeichen der Stadt und darf ebenso wenig bei der Erkundung fehlen wie der Wasserturm, der während des Treppenaufstiegs (es gibt auch einen Aufzug) nicht nur Wissenswertes zum Thema Wasser bereithält, sondern oben angekommen auch einen prächtigen Blick über die Stadt ermöglicht. Love is in the air.

Berlin

Babylon Berlin

Wildes Nachtleben und mysteriöse Mordfälle gefällig? Gut, was die Serie „Babylon Berlin“ verspricht, wird man – zumindest bei den serienspezifischen Führungen – nicht halten können. Doch sind zahlreiche Drehorte der in den 1920er-Jahren spielenden Serie zu besichtigen. Hauptperson in der filmischen Adaption der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher ist Kommissar Gereon Rath, der nach Berlin versetzt und dort mit Korruption, Drogen und Extremismus und Co. konfrontiert wird. Beispielsweise im Moka Efti wird in der Serie viel, teils herzlich unbekleidet, getanzt und einiges mehr. Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die nachgezeichnete Kulisse aus „Babylon Berlin“ ist das Stummfilmkino Delphi in Weißensee, wo heute Theater, Kabarett oder Lesungen stattfinden. Auch dieses Gebäude hat seine Geschichte und ist allein architektonisch gesehen einen Abstecher wert. Um das Cabaret in Paris aus der Serie zu sehen, muss man nicht in die französische Hauptstadt fahren. Wer den Drehort erkunden will, der muss im Theater „Kleine Nachtrevue“ in der Kurfürstenstraße Halt machen – wo man dann abends Burlesque-Shows erleben darf. Sicherlich eine kleine Abwechslung während des Berlin-Trips. Wer bei seiner Tour gut bürgerlich essen möchte, der findet möglicherweise im Ratskeller des Schöneberger Rathauses das Passende. Hier befindet man sich dann zugleich am Drehort für die in den 1920er-Jahren berühmte Restaurantkette „Aschinger“, welches in „Babylon Berlin“ unter anderem die Kantine des Polizeipräsidiums darstellt. Wer eine geführte Babylon-Berlin-Tour machen möchte, dem stehen vor Ort ebenfalls Angebote offen. Eine rund dreistündige Sightseeing-Tour führt zu bekannten Drehorten und liefert darüber hinaus mit Bild und Tonmaterial viele wissenswerte Einblicke in die Zwanziger Jahre und den damaligen Zeitgeist.

Rosenheim-Cops – Bayern pur

Wer nichts gegen bayerischen Dialekt und lockere Krimis am Vorabend hat, der schaut sicherlich mal die Rosenheim-Cops. Tun offensichtlich einige, denn mittlerweile gibt es 22 Staffeln der Serie aus Südbayern. Hier bekommt man häufig Landschaftsaufnahmen zu sehen. Diese sind meist aus dem Chiemgau, wobei Chiemsee und Fünfseenland Handlungsorte sind. Das ist nicht nur schön anzuschauen, sondern beispielsweise der Chiemsee bietet noch vieles mehr. So lohnt ein Besuch der dortigen Herren- und Fraueninsel. Auf der Herreninsel etwa steht das Prunkschloss von König Ludwig II. zusammen mit großzügigen Parkanlagen, die zum Entschleunigen perfekt geeignet sind. Auf der Fraueninsel wiederum gibt es ein Kloster inklusive Einkehrmöglichkeit sowie mit dem Turm des Klosters ein sehr beliebtes Fotomotiv. Und wo ein See ist, da ist Wassersport nicht weit. Ob Stand-up-Paddling, Segeln, Kiten oder Baden – der Chiemsee und viele weitere Seen im Alpenvorland machen es möglich. Doch zurück nach Rosenheim. Das Polizeirevier aus der Serie ist in Wahrheit das Rathaus. Viele Innenaufnahmen werden in den Filmstudios in München gedreht. Umgeben von schönen Bürgerhäusern ist der Max-Josefs-Platz von Rosenheim, der in nahezu jeder Folge mal zu sehen ist und zu einem entspannten Bummel einlädt. Autofrei wohlgemerkt, anders als in der Serie dargestellt. Wer mehr Geschichten rund um die Serie und die Drehs erfahren möchte, für die geht es jeden Samstag um 14 Uhr bei einer Führung auf Spurensuche. Von April bis Oktober zudem mittwochs um 17 und sonntags um 11 Uhr.